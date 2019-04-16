Стало известно, почему пожар в Нотр-Дам де Пари не тушат с самолетов

По данным специалистов, самолеты сбрасывают по 6 тонн воды с воздуха – и слишком велик риск разрушить собор

Фото: REUTERS/Benoit Tessier.

Для тушения масштабного пожара в одном из самых знаменитых соборов в мире – Нотр-Дам де Пари, также известном как Собор Парижской Богоматери, не задействуют авиацию, так как это может привести к обрушению всей конструкции.

Об этом сообщает Агентство гражданской безопасности Франции.

По их данным, на борьбу с пламенем направлены "все средства", за исключением сбрасываемой с самолетов воды.

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Агентство заявило, что такие методы не подходят для пожаров, таких как пожар в Нотр-Дам, потому что сброс воды на здание якобы может привести к обрушению всей конструкции, сообщает AP.

Как сообщает журналист Бэн Барние, находящийся возле собора, пожар в Нотр-Дам все еще сильный, и на данный момент сложно прогнозировать, когда его удастся ликвидировать.

Газета Le Monde объясняет, что самолеты сбрасывают по 6 тонн воды с воздуха – и слишком велик риск разрушить собор и все, что вокруг. Кроме того, могут пострадать люди, находящиеся рядом.

Тем временем, пожарным удалось остановить продвижение огня и спасти от него обе колокольни собора Парижской Богоматери. Главный парижский пожарный уточнил, что "спасение церковных и культурных ценностей продолжается".

Напомним, в Соборе Парижской Богоматери во Франции в понедельник вспыхнул пожар. В отделе пожарной охраны сообщили, что ведется крупная операция. Огонь не затронул реликвии Собора Парижской Богоматери. Все священные предметы находятся в ризнице, им ничего не угрожает. Тем временем, в Париже эвакуируют остров, на котором расположен Нотр-Дам де Пари.

Смотрите видео: пожар в Соборе Парижской Богоматери

Горит Собор Парижской Богоматери. Падение шпиля

За всеми подробностями происшествия следите в материале сайта "Сегодня": Огонь уничтожает Собор Парижской Богоматери: все подробности.

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