Стало известно, сколько раз авиация НАТО перехватывала российские самолеты

Самолеты НАТО почти 300 раз перехватывали российские самолеты в европейском воздушном пространстве в 2019 году. Об этом сообщила болгарская служба Радио Свобода со ссылкой на чиновника Альянса, который попросил сохранить анонимность.

"В 2019 году союзные самолеты поднимались в небо 290 раз, чтобы сопровождать или перехватывать российские военные самолеты по всей Европе", – сказал чиновник.

Как написали в материале, активность военной авиации РФ над Черным морем и в других частях Европы возросла с 2014 года.

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Только на этой неделе пять самолетов НАТО от трех членов Черноморского альянса – Болгарии, Румынии и Турции – поднимались в воздух для перехвата двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-22 и двух истребителей Су-27, которые приблизились к общему воздушному пространству трех стран в западной части Черного моря.

Военные Болгарии сообщили, что российские самолеты вернулись в российское воздушное пространство без инцидентов.

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В свою очередь министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов утверждал, что россияне "делают это регулярно", таким образом РФ "проверяет наши возможности и хочет видеть, как мы будем реагировать, как быстро будем отправлять самолеты и будут ли наши радары их видеть".

Напомним, недавно президент Дональд Трамп подтвердил намерение выхода Соединенных Штатов из Договора по открытому небу. Ранее Белый дом уведомил союзников о таком решении.

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Кроме того, мы писали, что на фоне пандемии COVID-19 в НАТО пересмотрели всю программу своих военных маневров на 2020 год. Так, генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг подтвердил, в частности, прекращение учений Defender 2020, которые должны были стать крупнейшими стратегическими маневрами в Европе с конца холодной войны.

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