Ставленник Меркель "пролетел" на выборах главы Еврокомиссии

Представитель Европейской народной партии Манфред Вебер не сумел преодолеть первый этап выборов

Манфред Вебер. Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke.

Член Европейского парламента Манфред Вебер, который ранее заручился поддержкой Ангелы Меркель на выборах президента Еврокомиссии, покинул гонку за эту должность.

Как сообщает euractiv.com, несмотря на то, что именно этот евродепутат считался главным претендентом на один из высочайших постов в ЕС, он не сумел набрать достаточно голосов, чтобы продолжить участие в выборах.

Согласно результатам состоявшегося 20 июня голосования, кроме Вебера, не прошли дальше первый еще два фаворита: вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс и еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргарете Вестагер, которые представляли социал-демократов и либералов соответственно.

Однако большинство голосов не досталось ни одному кандидату, поэтому имя следующего президента Европейской комиссии может стать известно после голосования 30 июня.

Стоит отметить, что поражение Вебера стало в определенной мере сенсацией, так как на прошедших выборах в парламент его правоцентристская Европейская народная партия заняла первое место.

Напомним, ранее президент Франции Эмманюэль Макрон признался, что поддержал бы кандидатуру канцлера ФРГ Ангелы Меркель на пост председателя Еврокомиссии, если бы она на него претендовала.

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