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Столицу Греции встряхнуло сильное землетрясение

19 июля, 15:11

По словам очевидцев, было ощущение, что поднимается пол и двигаются стены дома

Фото: AFP

Сильное землетрясение произошло в пятницу в Афинах, вызвав панику среди населения. По первым данным телеканала "Скай", магнитуда подземного толчка составила 5,1-5,3.

Землетрясение ощущалось во многих домах. Было ощущение, что поднимается пол и двигаются стены дома, после толчка раскачивались люстры.

Напомним, недавно землетрясение магнитудой 5,2 произошло в зоне Андаманских и Никобарских островов, союзной территории Индии в Бенгальском заливе. Эпицентр подземных толчков находился в 270 км восточнее Порт-Блэра — административного центра и крупнейшего города архипелага.

Напомним, ранее землетрясение магнитудой 5,7 баллов по шкале Рихтера произошло на западе Турции. По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 236 км к юго-востоку от города Измир. Толчки исходили с глубины 27 км. В результате землетрясения были повреждены некоторые здания. Речь идет об около 50 повреждений. В некоторых районах провинции Денизли объявили предупреждение "не использовать электричество".

Кроме того, землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов индонезийского острова Хальмахера.

Смотрите видео: Разрушительное землетрясение всколыхнуло Японию:

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Тег Греция, землетрясение, Афины

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Источник:

ТАСС

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