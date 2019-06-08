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Столкновение катеров на Дунае: полиция допросила украинского капитана

8 июня, 22:34

Украинец остается единственным подозреваемым

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников.

Венгерская полиция, которая расследует столкновение катеров на Дунае в Будапешкте, в результате которого погибли 19 туристов из Южной Кореи, провела допрос 230 человек и 66 свидетелей этой трагедии.

По словам стражей порядка, украинский капитан круизного судна, которое столкнулось с экскурсионным катером, в ходе допроса не рассказал никаких деталей о происшествии, сообщает AP.

В полиции добавили, что сейчас украинец остается единственным подозреваемым.

Ранее стало известно, что капитаном судна Viking Sigyn, который врезался в экскурсионный катер на Дунае, оказался гражданин Украины.


Сообщалось, что трагедия произошла в столице Венгрии – Будапеште, на реке Дунай затонул прогулочный катер "Русалка". Судно столкнулось с круизным лайнером. На борту находилась группа туристов из 32 человек и двое членов экипажа.

"Русалка" была построена в Херсоне еще в 1949 году. В 1992 катер стал собственностью венгерской компании SZOT Cruises, а в 2003 был передан компании Panorama Deck Kft

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Тег допрос, Дунай, капитан, катер, Будапешт

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