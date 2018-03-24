Столкновения митингующих и полиции в Барселоне: десятки пострадавших

В Барселоне во время массовых акций протеста из-за ареста Испанией пяти каталонских политиков в результате столкновения между митингующими и каталонской полицией пострадали 27 человек, сообщает El Mundo.

На акцию, начавшуюся в пятницу, 23 марта вышли 10 тысяч человек. Митингующие зажигали дымовые шашки, бросали бутылки, а также пытались прорвать оцепление полиции, на что правоохранители ответили резиновыми дубинки и несколькими выстрелами холостыми патронами в воздух.

Большинство пострадавших отделались легкими ушибами.

Акция у здания представительства испанского правительства в Барселоне продолжается, протесты проходят также и в других городах автономного сообщества.

Напомним, пяти каталонским политикам предъявлены обвинения в мятеже с целью объявить независимость автономии от Испании. Решение Верховного суда Испании о взятии под стражу касается кандидата на пост главы правительства Каталонии Жорди Туруля, экс-министра с территорий Жозеп Руля, экс-министра иностранных дел Рауля Ромеви, экс-министра социальной политики Долореса Басы и экс-спикера парламента Каталонии Карме Форкадель.

Как известно, в Каталонии 1 октября 2017 года состоялся незаконный референдум о независимости, который был признан правительством Испании незаконным и обжалован в Конституционном суде. На основании результатов голосования 27 октября парламент провозгласил независимость Каталонии.

Напомним, сепаратистские партии, получившие большинство в парламенте по итогам досрочных выборов, намерены переизбрать Пучдемона главой каталонского правительства. Мадрид настаивает, что Пучдемон не может управлять регионом, если продолжит скрываться за границей.

Также сообщается, что Испания поддержала идею "игрушечного" президентства Пучдемона.