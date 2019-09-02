Столтенберг и Помпео встретятся в Брюсселе, чтобы обсудить проблемы безопасности

Ожидается, что они обсудят мирный процесс и миссию НАТО в Афганистане

Йенс Столтенберг. Фото: REUTERS/Francois Walschaerts

Генсек НАТО Йенс Столтенберг и госсекретарь США Майкл Помпео обсудят 3 сентября в Брюсселе актуальные вопросы безопасности. Об этом сообщил представитель Североатлантического альянса.

"Они обсудят текущие вопросы безопасности и подготовку к предстоящим встречам, включая следующую встречу министров иностранных дел стран НАТО и встречу лидеров государств — членов НАТО в декабре. Кроме того, ожидается, что они обсудят мирный процесс и миссию НАТО в Афганистане", — сказал представитель. По его словам, предстоящие переговоры — "это часть регулярных консультаций генсека альянса с высшими должностными лицами стран НАТО".

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Встреча с генсеком альянса пройдет в рамках визита госсекретаря США Майкла Помпео в Брюссель 2–3 сентября, в ходе которого он посетит также институты Евросоюза. При этом все переговоры пройдут полностью за закрытыми дверями без общения с прессой, сообщили ранее в Еврокомиссии.

Поскольку большая часть контактов Помпео в Брюсселе будет проходить с назначенными, но еще не занявшими официальные посты европейскими чиновниками, место проведения встреч с большинством из них остается неизвестным. Ряд европейских источников не исключили, что Помпео может просто пригласить их в посольство США в Брюсселе, однако эта информация пока официально не подтверждена.

Ранее Столтенберг заявлял, что все страны НАТО отреагируют в случае нападения РФ на члена Альянса.

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