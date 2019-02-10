Столтенберг назвал условие отказа НАТО от ядерного оружия
Целью Альянса является мир без ядерного оружия, отметил генсек
Североатлантический альянс не откажется от ядерного оружия, пока этого не сделают Россия и Китай. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
"Целью НАТО является мир без ядерного оружия, но если мы откажемся от ядерного оружия, если Россия и Китай сохранят свой арсенал, мир не станет более безопасным местом", - заявил он.
Напомним, ранее союзники США по Североатлантическому альянсу поддержали решение Вашингтона приостановить свои обязательства в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и выйти из него через шесть месяцев. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении президента Дональда Трампа.
Также сообщалось, что реакцию НАТО на выход США из Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), согласно которой Россия отказалась проявить какие-либо шаги по возвращению к полному и проверяемому выполнению соглашения, в Москве расценили как "демонстрацию того, что в альянсе целиком и полностью подстроились под линию Вашингтона". В опубликованном 4 февраля коммюнике МИД РФ пригрозила Североатлантическому альянсу "тяжелыми и далеко идущими последствиями для всей европейской архитектуры безопасности" из-за развала ДРСМД.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у Альянса нет планов по переброске новых ядерных ракет наземного базирования в Европу.
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