Столтенберг не исключает, что кибератака на одного из членов НАТО будет расцениваться как нападение на всех

«Это означает, что мы будем сдерживать и защищаться от агрессии против союзников» - сказал Столтенберг

/ Фото: AFP

Генсек НАТО Йенс Столтенберг вновь заявил о готовности альянса привести в действие пункт о коллективной обороне Североатлантического договора в случае мощной кибератаки на одну из стран-союзниц.

"НАТО адаптируется к новой реальности, чтобы мы все были в безопасности, как и на протяжении последних 70 лет. Серьезная атака в киберпространстве может привести в действие статью 5 нашего договора. Это приверженность к коллективной обороне, когда атака на одного из союзников расценивается как атака на всех", – заявил он.

Об этом пишет британский журнал Prospect.

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"Это означает, что мы будем сдерживать и защищаться от агрессии против союзников, будь она в виртуальном или в физическом мире", – подчеркнул он.

Столтенберг неоднократно говорил о готовности союзников по альянсу привести в действие пятую статью Вашингтонского договора в случае киберугрозы.

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В статье 5 договора говорится, что члены альянса соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом. В такой ситуации страны НАТО должны быть готовы применять любые меры по защите партнера, в том числе — применить силу.

Также Столтенберг уверен, что все страны НАТО отреагируют в случае нападения РФ на члена Альянса.

Ранее Йенс Столтенберг заявил, что если Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности не удастся спасти, НАТО даст ответ в форме самозащиты.

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