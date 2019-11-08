Столтенберг ответил на слова Макрона о "смерти мозга" НАТО

Йенс Столтенберг / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Сегодня Европа не способна обеспечить свою безопасность без поддержки НАТО. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, комментируя критику французского президента Эммануэля Макрона, который заявил о "смерти мозга" НАТО, сообщает Süddeutsche Zeitung.

Как отмечается, в своем выступлении в Берлине генсек НАТО даже не упомянул имени президента Франции, однако многие тезисы его выступления звучали как ответ Макрону.

"НАТО и Европейский Союз – это две стороны одной медали… Европейское единство не может заменить трансатлантические единство", - заявил он.

Реклама

Столтенбер приветствовал усилия европейцев по укреплению их военного потенциала.

"Но Европейский Союз не может защитить Европу", – заявил Столтенберг.

В тренде Выдавала кадры из игры за реальность: Россия снова опозорилась с фейком

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в интервью журналу The Economist заявил, что отсутствие координации между Европой и США и односторонние действия Турции в Сирии поставили НАТО перед серьезным кризисом.

"То, что мы сейчас переживаем, – это смерть мозга НАТО… Нет никакой координации в принятии стратегических решений между Соединенными Штатами и их союзниками по НАТО. Никакой. Есть несогласованные агрессивные действия другого союзника НАТО, Турции, в области, где наши интересы поставлены на карту", – заявил он.

Напомним, новый председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что североатлантический альянс должен сохранить свою ведущую роль в европейской коллективной обороне, что в то же время будет дополняться европейской системой обеспечения безопасности.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама