/ Фото: AFP

Столтенберг озвучил три главные угрозы для НАТО https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3 2019-08-06T05:58:46+03:00 Евросоюз В качестве первостепенной угрозы Столтенберг отметил усиление конкуренции крупных держав

Соперничество сверхдержав, терроризм и киберпреступность являются главными угрозами, которые стоят перед странами НАТО и их союзниками. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

В качестве первостепенной угрозы он отметил усиление конкуренции крупных держав, таких как Россия и Китай. Он отметил, что наращивание военных мощностей Россией ставит под угрозу установленный правилами порядок и является показателем активизации борьбы за глобальное превосходство. В качестве примера агрессивных действий России генсек привел анексию Крыма с Россией в 2014 году, выход РФ из ДРСМД 2 августа, а также вмешательство в демократические процессы в других странах.

Вторым глобальным вызовом, с точки зрения Столтенберга, является терроризм. Генсек напомнил о нападения на две мечети в новозеландском городе Крайстчерч 15 марта, в результате которых погиб 51 человек, еще 50 были ранены, а также о терактах в Осло и в лагере на острове Уайта, произошедших в 2011 году, когда он сам пребывал на посту премьер-министра Норвегии. "Мы должны осуждать терроризм и экстремизм вне зависимости от их формы и обличья", — заявил он.

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Еще одной угрозой Столтенберг считает развитие кибертехнологий и связанной с ними преступности. "Мы стали понимать, что кибератаки так же опасны, как обычные нападения", — отметил он и добавил, что НАТО активно работает над защитой своих институтов в сетевом пространстве.

В заключение Столтенберг призвал союзников НАТО к укреплению сотрудничества для того, чтобы справиться с "неопределенностью и непредсказуемостью, с которыми мы сталкиваемся в условиях современной международной обстановки".

В тренде Массовые расстрелы в США и непогода в Украине: итоги дня

Напомним, 2 августа госсекретарь США Майкл Помпео официально сообщил, что Вашингтон окончательно прекращает свое участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности из-за нарушений его Россией. За полгода до этого, 2 февраля, Вашингтон дал России время на исправление своих нарушений и уничтожение 9М729.

ДРСМД вступил в силу 1 июня 1988 года. Впервые в истории он ликвидировал целый класс ракет: запретил производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км), а также пусковые установки для них.

В рамках этой сделки Москва и Вашингтон уничтожили в свое время почти 2,7 тыс. ракет сразу двух классов.

Российское Министерство иностранных дел уже официально подтвердило крах договора, но возлагает вину за это на США.

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