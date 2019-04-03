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Столтенберг сделал четкое заявление по ядерным ракетам НАТО в Европе

Сегодня, 19:27

НАТО не станет зеркально отвечать на то, что делает Россия, заявил генсек

Йенс Столтенберг в Грузии. Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze
Йенс Столтенберг в Грузии. Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze.
Столтенберг сделал четкое заявление по ядерным ракетам НАТО в Европе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/a66/16d/5c9a6616d16c0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/a66/16d/5c9a6616d16c0.jpg Евросоюз НАТО не станет зеркально отвечать на то, что делает Россия, заявил генсек

Организация Североатлантического договора (НАТО) не планирует разворачивать ядерные ракеты наземного базирования в Европе. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая в среду на совместном заседании Сената и Палаты представителей Конгресса США. В Вашингтоне Столтенберг принимает участие в двухдневном совещании глав внешнеполитических ведомств стран – участниц Североатлантического альянса.

"Мы будем действовать взвешенным и скоординированным образом. Мы не станем зеркально отвечать на то, что делает Россия. У НАТО нет намерения разворачивать ядерные ракеты наземного базирования в Европе. Однако НАТО всегда будет делать шаги, необходимые для обеспечения вызывающего доверие и эффективного сдерживания", - сказал Столтенберг, комментируя ожидающийся слом российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Ранее заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса Роуз Гетемюллер заявил,что НАТО не намерено вступать в гонку вооружений из-за ситуации вокруг Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения ДРСМД.

Как известно, США со 2 февраля приостановили действие Договора о РСМД, уведомив об этом Россию. Вашингтон больше не считает себя обязанным выполнять условия этого документа и обвиняет в его нарушении Москву. "Если Россия не вернется к полному и подотчетному соблюдению Договора путем ликвидации всех ракет 9M729, их пусковых установок и связанного с ними оборудования в этот шестимесячный период, договор прекратит действие", – заявили в США. 

Американский президент Дональд Трамп озвучил сроки выхода США из ракетного договора"На протяжении очень долгого времени Россия нарушает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности в условиях безнаказанности, скрыто разрабатывая и размещая запрещенные ракетные системы, которые представляют прямую угрозу нашим союзникам и войскам за рубежом", – сказал он.

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Тег Россия, НАТО, ядерное оружие, Столтенберг

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