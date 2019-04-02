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Фантастический сосед и партнер: стало известно, кто еще может быстро вступить в НАТО

Сегодня, 12:59

Генсек Альянса назвал Швецию фантастическим соседом и партнером НАТО и считает, что ее очень быстро примут

Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг. Фото: Flickr
Фантастический сосед и партнер: стало известно, кто еще может быстро вступить в НАТО //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/331/4fb/5ca3314fb4760.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/331/4fb/5ca3314fb4760.jpg Евросоюз Генсек Альянса назвал Швецию фантастическим соседом и партнером НАТО и считает, что ее очень быстро примут

Швеция может быстро стать членом НАТО, уверен генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, поскольку с годами сотрудничество Стокгольма с блоком усиливалось.

"Для НАТО Швеция и Финляндия являются замечательными, приятными и просто фантастическими соседями и партнерами. Я очень хорошо понимаю, что как генеральный секретарь НАТО и особенно как генеральный секретарь из Норвегии я не должен начинать давать шведам советы, становиться ими членами НАТО или нет. Но я уверен, что Швецию будут приветствовать и быстро примут как полноправного члена", – заявил он в интервью агентству ТТ.

В то же время, по словам Столтенберга, даже этого уровня сотрудничества не хватит, чтобы в случае военной агрессии НАТО встало на защиту Швеции.

"Швеция может прийти в НАТО в любой момент и попросить о консультациях. Она может в любой момент сесть и обсудить со странами НАТО какой-либо кризис. Но автоматическая гарантия защиты, которая является основным содержанием НАТО, распространяется только на членов альянса", — подчеркнул генсек.

Напомним, что, по словам Столтенберга, НАТО признает стремление Украины присоединиться к блоку.

Кроме того, в феврале он обещал помочь Украине преодолеть преграды на пути вступления в Альянс, включая борьбу с коррупцией.

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Тег Швеция, НАТО, Столтенберг, североатлантический альянс

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Источник:

ТАСС

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