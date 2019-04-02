Фантастический сосед и партнер: стало известно, кто еще может быстро вступить в НАТО
Генсек Альянса назвал Швецию фантастическим соседом и партнером НАТО и считает, что ее очень быстро примут
Швеция может быстро стать членом НАТО, уверен генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, поскольку с годами сотрудничество Стокгольма с блоком усиливалось.
"Для НАТО Швеция и Финляндия являются замечательными, приятными и просто фантастическими соседями и партнерами. Я очень хорошо понимаю, что как генеральный секретарь НАТО и особенно как генеральный секретарь из Норвегии я не должен начинать давать шведам советы, становиться ими членами НАТО или нет. Но я уверен, что Швецию будут приветствовать и быстро примут как полноправного члена", – заявил он в интервью агентству ТТ.
В то же время, по словам Столтенберга, даже этого уровня сотрудничества не хватит, чтобы в случае военной агрессии НАТО встало на защиту Швеции.
"Швеция может прийти в НАТО в любой момент и попросить о консультациях. Она может в любой момент сесть и обсудить со странами НАТО какой-либо кризис. Но автоматическая гарантия защиты, которая является основным содержанием НАТО, распространяется только на членов альянса", — подчеркнул генсек.
Напомним, что, по словам Столтенберга, НАТО признает стремление Украины присоединиться к блоку.
Кроме того, в феврале он обещал помочь Украине преодолеть преграды на пути вступления в Альянс, включая борьбу с коррупцией.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Фантастический сосед и партнер: стало известно, кто еще может быстро вступить в НАТО". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Столтенберг о выходе России из ДРСМД: Мы все меньше в безопасности
Столтенберг отметил, что Россия игнорирует призывы соблюдать договор
Членство Грузии в НАТО: что на самом деле пообещал Столтенберг и каковы шансы Тбилиси вступить в Альянс
Если возникнет перспектива еще одной российско-грузинской войны, а Грузия при этом будет в НАТО, будет задействована статья 5 Устава НАТО о коллективной обороне, но большая часть Альянса просто не станет воевать с РФ
Китай не является угрозой НАТО – Столтенберг
Генсек блока отметил, что Китай продвигается к границам Альянса в Европе, в Арктике, в Африке
Группа кораблей НАТО вошла в Черное море: появилось видео
В состав группировки входят несколько кораблей из разных стран