Столтенберг заявил, что Альянс должен отвечать на действия "более напористой России"

НАТО ответило наибольшим усилением коллективной обороны за последние десятки лет

Фото: AFP

Столтенберг заявил, что Альянс должен отвечать на действия "более напористой России" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/4f0/976/5ca4f097676af.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/4f0/976/5ca4f097676af.jpg 2019-04-03T20:43:11+03:00 Евросоюз НАТО ответило наибольшим усилением коллективной обороны за последние десятки лет

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг подчеркивает, что Украина суверенная страна и имеет право выбирать свое собственное будущее.

Об этом генеральный секретарь Альянса заявил в Вашингтоне во время выступления перед обеими палатами Конгресса США (Сенатом и Палатой представителей).

В частности, он отметил, что Альянс должен отвечать на действия "более напористой России".

"В 2014 году Россия незаконно аннексировала Крым. Впервые в Европе, когда одна страна захватила часть другой с помощью силы со времени Второй мировой войны. И мы видим, что это модель российского поведения и, в частности огромное военное наращивание от Арктики до Средиземноморья и от Черного моря до Балтийского, применение нервно-паралитического вещества военного класса в Соединенном Королевстве, поддержка убийц режима Асада в Сирии, постоянные кибератаки на союзников и партнеров НАТО, которые направленно поражают все – от парламентов до электросетей, изощренные дезинформационные кампании и попытки вмешательства в демократии", - подчеркнул Столтенберг.

В этой связи он рассказал о шагах Альянса, которые сделаны в ответ на действия России.

"НАТО ответило наибольшим усилением коллективной обороны за последние десятки лет", – подчеркнул генсек Альянса.

В частности, он напомнил, что боевые подразделения НАТО были размещены на восточных рубежах НАТО, была усилена боеготовность его сил, втрое было увеличено количество сил реагирования, модернизирована структура командования и изменена кибербезопасность.

"Мы усилили поддержку наших близких партнеров Грузии и Украины, суверенных государств с суверенным правом выбирать их собственный путь", - напомнил Столтенберг.

"Мы делаем это не для того, чтобы спровоцировать конфликт, а предотвратить конфликт и сохранить мир: не для того, чтобы воевать, а сдерживать; не для атаки, а для защиты", - отметил генсек.

Также он заявил, что сдерживание, оборона и диалог не имеют противоречий.

"Мы не хотим изолировать Россию. Мы стремимся лучших отношений с Россией, но даже без лучших отношений, мы все же должны справляться со сложными отношениями, так что мы должны разговаривать и мы разговариваем, чтобы уменьшить риски, избежать инцидентов и просчетов. Мы также требуем диалога для того, чтобы сотрудничать по контролю над вооружениями", – сказал Столтенберг.



Ранее он отметил, что "двери НАТО остаются открытыми". "В этом году Республика Северная Македония подписала протокол о вступлении и с вашей поддержкой Северная Македония скоро станет 30-м членом нашего Альянса", – подытожил генсек.

Также Столтенберг сделал четкое заявление по ядерным ракетам НАТО в Европе.

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