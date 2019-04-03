Столтенберг заявил, что Альянс должен отвечать на действия "более напористой России"
НАТО ответило наибольшим усилением коллективной обороны за последние десятки лет
Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг подчеркивает, что Украина суверенная страна и имеет право выбирать свое собственное будущее.
Об этом генеральный секретарь Альянса заявил в Вашингтоне во время выступления перед обеими палатами Конгресса США (Сенатом и Палатой представителей).
В частности, он отметил, что Альянс должен отвечать на действия "более напористой России".
"В 2014 году Россия незаконно аннексировала Крым. Впервые в Европе, когда одна страна захватила часть другой с помощью силы со времени Второй мировой войны. И мы видим, что это модель российского поведения и, в частности огромное военное наращивание от Арктики до Средиземноморья и от Черного моря до Балтийского, применение нервно-паралитического вещества военного класса в Соединенном Королевстве, поддержка убийц режима Асада в Сирии, постоянные кибератаки на союзников и партнеров НАТО, которые направленно поражают все – от парламентов до электросетей, изощренные дезинформационные кампании и попытки вмешательства в демократии", - подчеркнул Столтенберг.
В этой связи он рассказал о шагах Альянса, которые сделаны в ответ на действия России.
"НАТО ответило наибольшим усилением коллективной обороны за последние десятки лет", – подчеркнул генсек Альянса.
В частности, он напомнил, что боевые подразделения НАТО были размещены на восточных рубежах НАТО, была усилена боеготовность его сил, втрое было увеличено количество сил реагирования, модернизирована структура командования и изменена кибербезопасность.
"Мы усилили поддержку наших близких партнеров Грузии и Украины, суверенных государств с суверенным правом выбирать их собственный путь", - напомнил Столтенберг.
"Мы делаем это не для того, чтобы спровоцировать конфликт, а предотвратить конфликт и сохранить мир: не для того, чтобы воевать, а сдерживать; не для атаки, а для защиты", - отметил генсек.
Также он заявил, что сдерживание, оборона и диалог не имеют противоречий.
"Мы не хотим изолировать Россию. Мы стремимся лучших отношений с Россией, но даже без лучших отношений, мы все же должны справляться со сложными отношениями, так что мы должны разговаривать и мы разговариваем, чтобы уменьшить риски, избежать инцидентов и просчетов. Мы также требуем диалога для того, чтобы сотрудничать по контролю над вооружениями", – сказал Столтенберг.
Ранее он отметил, что "двери НАТО остаются открытыми". "В этом году Республика Северная Македония подписала протокол о вступлении и с вашей поддержкой Северная Македония скоро станет 30-м членом нашего Альянса", – подытожил генсек.
Также Столтенберг сделал четкое заявление по ядерным ракетам НАТО в Европе.
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