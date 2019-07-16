Столтенберг заявил, что у НАТО есть ответ на выход России из договора по ДРСМД

НАТО не видит со стороны России никаких признаков того, что она продолжит соблюдать ДРСМД

Фото: AFP

Североатлантический альянс готов дать взвешенный и эффективный ответ, если Россия выйдет из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Если Россия не вернется к выполнению договора, то мы ответим ей взвешенным, надежным и эффективным сдерживанием", — цитирует его пресс-офицер НАТО Дилан Уайт на своей странице в Twitter.

Столтенберг также отметил, что на данный момент НАТО не видит со стороны России никаких признаков того, что она продолжит соблюдать ДРСМД и после 2 августа, когда истекает срок его действия. Других подробностей выступления генсека НАТО в Университете Торонто по этой теме не приводится.

Ранее Столтенберг заявил, что если Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности не удастся спасти, НАТО даст ответ в форме самозащиты.

Ранее США вышли из этого договора, указывая на его невыполнение Россией. "Мы тщательно выполняли договор, а Россия в это время раз за разом нарушала его требования. Именно поэтому я объявил, что США официально выходят из ДРСМД", – заявил президент США Дональд Трамп в начале года.

Официально США выйдут из Договора 2 августа. Этого может не произойти, если Россия примет решение уничтожить новую ракету средней дальности, которая, как считают в НАТО, нарушает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Подписанное США и СССР в 1987-м году соглашение позволило значительно уменьшить угрозу ядерной войны на территории Европейского континента.

О видении президента США Дональда Трампа, каким должен быть новый ракетный договор, вы можете узнать в видеосюжете:

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