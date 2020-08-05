Сторонники президента "додавили": премьер Болгарии готов уйти в отставку

После массовых протестов в Болгарии, во время одного из которых митингующие забросали помидорами здание правительства, премьер Бойко Борисов заявил о готовности уйти с поста главы государства, чтобы страна могла выйти из политического кризиса.

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Сейчас он ведет консультации с коалиционными партнерами по возможным путям выхода из кризиса в связи с массовыми акциями протеста, которые 28-й день подряд продолжаются в стране, сообщает ТАСС.

Выступая на внеочередном общенациональном собрании политической партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ), лидером которой он является, Борисов заявил:

"Я готов покинуть пост [премьер-министра] в любое время, уже делал это и готов сделать снова, не хочу, чтобы из-за меня было напряжение. Я не [президент Болгарии Румен] Радев, чтобы радоваться, когда люди дерутся и когда блокируют улицы. Не опасаюсь служебного правительства, но не верю Радеву, не верю, что выборы будут честными. Продолжу разговоры с коалиционными партнерами, предложу вариант, при котором я уйду, а правительство продолжит свою работу", — сказал Борисов.

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Премьер заявил, что уже сегодня намерен назвать дату своей отставки. "Мое главное желание — видеть Болгарию объединенной", — подчеркнул Борисов.

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Напомним, во время протестов в Болгарии здание правительства забросали перепелиными яйцами.

Первая массовая акция протеста прошла в Болгарии 9 июля, когда у здания администрации президента в поддержку главы государства Румена Радева собрались более тысячи горожан, представители различных политических партий и общественных организаций. Поводом для этого стали действия прокуратуры, арестовавшей двух сотрудников президентской администрации высокого ранга. По оценкам политологов, эти действия правоохранительных органов стали одним из этапов политической атаки на Радева, который резко критиковал правительство Бойко Борисова. С того дня митинги и шествия под лозунгом "Защитим демократию!" стали ежедневными, их активными участниками стали молодые люди.

Видео: Reuters

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