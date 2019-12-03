Страна НАТО готова взять под защиту небо Северной Македонии

Президент Болгарии рассказал о "долге по отношению к братской Северной Македонии"

Румен Радев / Фото: Flickr

Болгарские военные готовы начать охранять воздушное пространство Северной Македонии в рамках НАТО, куда это балканское государство может вступить уже в обозримом будущем.

Об этом перед вылетом на саммит Североатлантического альянса в Лондоне заявил президент Болгарии Румен Радев.

"Болгария не должна упустить историческую возможность охранять воздушное пространство Республики Северная Македония. Это не только в наших национальных интересах, но и наш долг по отношению к братской Северной Македонии", — сказал Радев 3 декабря.

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В пресс-службе болгарского премьера добавили, что для военной помощи Северной Македонии не понадобятся никакие дополнительные расходы. Она может полноценно осуществляться силами ВВС Болгарии, базирующимися на авиабазе "Граф Игнатьево" севернее города Пловдив.

Напомним, что 3 и 4 декабря в британской столице соберутся главы государств и правительств стран-членов НАТО, которые отметят 70-ю годовщину основания альянса. О проблемах, которые предстоит обсудить на мероприятии, вы можете узнать в материале: "Юбилейная встреча НАТО в Лондоне: как заявления Макрона по России раскалывают Альянс".

Стоит отметить, что в феврале в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоялась торжественная церемония подписания протокола о вступлении Македонии в Альянс. После ратификации документа всеми странами-членами военного блока на лондонском саммите страна должна была официально вступить в НАТО.

Для этого македонские власти даже сменили официальное название страны, которая сейчас называется Северная Македония.

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