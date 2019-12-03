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Страна НАТО готова взять под защиту небо Северной Македонии

3 декабря, 17:19

Президент Болгарии рассказал о "долге по отношению к братской Северной Македонии"

Румен Радев

Румен Радев / Фото: Flickr

Болгарские военные готовы начать охранять воздушное пространство Северной Македонии в рамках НАТО, куда это балканское государство может вступить уже в обозримом будущем.

Об этом перед вылетом на саммит Североатлантического альянса в Лондоне заявил президент Болгарии Румен Радев.

"Болгария не должна упустить историческую возможность охранять воздушное пространство Республики Северная Македония. Это не только в наших национальных интересах, но и наш долг по отношению к братской Северной Македонии", — сказал Радев 3 декабря.

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В пресс-службе болгарского премьера добавили, что для военной помощи Северной Македонии не понадобятся никакие дополнительные расходы. Она может полноценно осуществляться силами ВВС Болгарии, базирующимися на авиабазе "Граф Игнатьево" севернее города Пловдив.

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Напомним, что 3 и 4 декабря в британской столице соберутся главы государств и правительств стран-членов НАТО, которые отметят 70-ю годовщину основания альянса. О проблемах, которые предстоит обсудить на мероприятии, вы можете узнать в материале: "Юбилейная встреча НАТО в Лондоне: как заявления Макрона по России раскалывают Альянс".

Стоит отметить, что в феврале в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоялась торжественная церемония подписания протокола о вступлении Македонии в Альянс. После ратификации документа всеми странами-членами военного блока на лондонском саммите страна должна была официально вступить в НАТО.

Для этого македонские власти даже сменили официальное название страны, которая сейчас называется Северная Македония.

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Болгария Македония НАТО воздушное пространство радев Румен Радев

Источник: ТАСС

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