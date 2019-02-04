Страна-соседка Украины поддержала "Турецкий поток"
После завершения участков в Болгарии и Сербии Венгрия будет готова принимать российский газ, утверждает посол в РФ
Венгрия не против стать частью российского проекта "Турецкий поток" – газопровода, который должен поставлять природный газ в страны южной и юго-восточной Европы в обход Украины, – сообщил посол республики в России Норберт Конкой.
"Венгрия заинтересована в диверсификации газовых маршрутов. Сегодня российский газ поступает в Венгрию с востока, но мы заинтересованы в подаче газа и с юга", — заявил он 4 февраля.
Подобное желание дипломат объяснил интересом Будапешта к транспортной диверсификации поставок.
"Если будут построены болгарский и сербский участки, Венгрия готова к приему газа", — заверил Конкой.
По его словам, инфраструктура с венгерской стороны для этого уже завершена.
Напомним, минувшей осенью сербский президент Александар Вучич заявил о необходимости иметь дополнительный газовый поток из России из-за роста потребления газа в Сербии и на "случай проблем" с транзитом через Украину.
Кроме того, как мы писали, газотранспортный оператор Болгарии Bulgartransgaz принял окончательное инвестиционное решение по расширению национальной газотранспортной системы от Турции до Сербии.
Также сообщалось, что российский "Газпром" начал работы в прибрежной части Турции в рамках строительства "Турецкого потока".
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