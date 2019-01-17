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Страны Балтии и Польша выступают за введение "азовского пакета" санкций против РФ

Сегодня, 18:54

Разговор о дополнительных санкциях шел на встрече с президентом Украины Петром Порошенко

twitter.com/svenmikser
twitter.com/svenmikser.
Страны Балтии и Польша выступают за введение "азовского пакета" санкций против РФ https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c4/0b2/1eb/5c40b21eb5219.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c4/0b2/1eb/5c40b21eb5219.jpg Евросоюз Разговор о дополнительных санкциях шел на встрече с президентом Украины Петром Порошенко

Страны Балтии и Польша выступают за введение новых санкций в связи с событиями в Керченском проливе, заявил глава МИД Эстонии Свен Миксер.

Комментируя по итоги состоявшегося на этой неделе визита министров иностранных дел стран Балтии и Польши, С.Миксер (Sven Mikser) сказал: "Позиция Эстонии заключается в том, что меры противодействия, санкции в отношении России в связи с ситуаций на востоке страны, нелегальной аннексией Крыма должны сохраняться до тех пор, пока не будет компенсирован нанесенный ущерб, пока Россия не вернется к соблюдению принципов международного права".

"Разумеется, позиция Эстонии заключается в том, что, если возникла ситуация, для решения которой необходимо обоснованное введение дополнительных мер противодействия, то они должны быть применены. Это уже и делалось, например, после нелегальных выборов на востоке Украины. Эти санкции были пересмотрены и дополнены. Если возникнет необходимость, следует возможности тщательно взвесить и, в случае необходимости, предпринять", -дополнил министр.

Он отметил, что в частности, разговор о дополнительных санкциях шел на встрече с президентом Украины Петром Порошенко.

"ЕС поддерживает Украину, и мы считаем, что нам следует подтвердить поддержку конкретными шагами. Одним из таких шагов могло бы стать введение дополнительного режима санкций, так называемого "азовского пакета санкций" в отношении России в ответ на происходящем в Азовском море", – сказал Миксер.

Ранее министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявляет, что текущая ситуация в Азовском море свидетельствует, что ранее введенные санкции Европейского Союза против Российской Федерации останутся в силе.

Павел Климкин заявил, что в Европейском Союзе обсуждают возможность введения новых санкций против Российской Федерации за агрессию в Керченском проливе, но этот процесс не будет быстрым.

Россия, азовское море, санкции

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Источник:

Интерфакс-Украина

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