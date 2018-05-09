Страны ЕС готовы оспорить в ВТО новые санкции США против Ирана

Страны Евросоюза намерены защищать интересы своих компаний, работающих в Иране, и готовы оспорить во Всемирной торговой организации (ВТО) односторонние санкции США, если таковые будут задевать европейские интересы. Об этом в среду заявил на брифинге для прессы официальный представитель правительства Франции Бенжамен Гриво, передает ТАСС.

"Говоря ясно, Европейский союз готов оспорить во Всемирной торговой организации любую одностороннюю меру, которая бы затрагивала интересы европейских компаний и ответить пропорциональным образом в соответствии с правилами, диктуемыми в рамках ВТО", – сказал он, отвечая на вопрос о реакции Франции на решение США выйти из ядерной сделки по Ирану и возобновить экономические санкции в отношении этой страны.

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Ранее 8 мая Трамп заявил, что Вашингтон выходит из ядерной сделки с Ираном.Он пообещал ввести самый высокий уровень санкций в отношении Исламской Республики и пригрозил, что страны, которые продолжат сотрудничество с Ираном в обход американских санкций, столкнутся с "тяжелыми последствиями".

Президент Ирана Хасан Рухани прокомментировал решение США выйти из ядерного соглашения с Исламской Республикой. Во время телеобращения к нации он отказался считать сделку ничтожной и заявил, что продолжит придерживаться договоренностей с пятеркой посредников без Вашингтона.

Ранее глава Белого дома дал срок до 12 мая на то, чтобы договориться с "европейской тройкой" о внесении изменений в иранскую ядерную сделку. В случае, если эти усилия не увенчаются успехом, Трамп пригрозил выйти из СВПД.