Страны ЕС назначили дату выборов в Европарламент

Выборы в Европарламент проходят каждые пять лет

Выборы в Европарламент назначены на 23-26 мая 2019 года.

Об этом говорится в сообщении Совета ЕС.

"Совет ЕС хочет, чтобы следующие выборы в Европейский парламент состоялись 23-26 мая 2019 года", – говорится в сообщении.

Выборы в Европарламент проходят каждые пять лет. Согласно Избирательному акту от 1976 года, следующие выборы должны пройти 6-9 июня 2019 года. Поскольку все государства-члены согласились, что в эти даты проведение выборов невозможно, согласно тому же избирательному акту, были избраны альтернативные даты.

После того как Европарламент выскажет свое мнение, Совет ЕС, как ожидается, до конца июня окончательно назначит даты выборов.

Последние выборы в Европарламент проходили 22-25 мая 2014 года.

Напомним, депутаты Европарламента одобрили резолюцию, в которой поддержали решение Еврокомиссии начать санкционную процедуру против Польши за нарушения верховенства права.

Также президент Европарламента Антонио Таяни заявил, что в парламенте будет проведено тщательное расследование о массовом злоупотреблении данными Facebook в политических целях.