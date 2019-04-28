Страны ЕС полностью прекратили выпуск банкнот в 500 евро: стала известна причина

Крупные деньги все чаще использовались не в розничной торговле, а в криминальных целях

Фото: Александр Яремчук

Центробанки стран ЕС полностью прекратили эмиссию банкнот номиналом в 500 евро. Об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, почти все страны еврозоны прекратили выпускать банкноты в 500 евро в январе, но Германия и Австрия могли продолжать эмиссию до 26 апреля.

Вывод купюры из обращения связан с тем, что такие крупные деньги все чаще использовались не в розничной торговле, а в криминальных целях. Нередко такие банкноты использовались для теневых денежных операций – финансирования терроризма и оплаты наркотрафика.

Отмечается, что банкноты в 500 евро по-прежнему можно будет использовать как средство платежа, они также будут циркулировать в коммерческих банках.

По данным Европейского центрального банка (ЕЦБ), в январе 2019 года в обращении находилось 521 млн таких купюр на общую сумму в 260,5 млрд евро. В общей сложности на банкноты достоинством в 500 евро приходилось 20% суммарной стоимости всех наличных евро в мире.

Выпуск банкнот в 500 евро продолжался 17 лет – с 1 января 2002, когда евро впервые были введен в наличное обращение.

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