Страны ЕС приняли соглашение с Великобританией о Brexit

В Брюсселле главы государств и правительств 27 стран Евросоюза утвердили на саммите соглашение о выходе Великобритании из ЕС. Об этом в Twitter написал глава Европейского Совета Дональд Туск.

"ЕС-27 одобрил соглашение об отзыве и политическую декларацию относительно будущих отношений между ЕС и Великобританией", – написал он.

Напомним, 22 ноября ЕС и Великобритания на уровне переговорщиков согласовали 26-страничную декларацию о будущих отношениях Великобритании и ЕС. Она вместе с 585-страничным проектом соглашения о выходе Великобритании из ЕС составила пакет документов, которые согласовали на саммите ЕС.

Накануне саммита премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обратилась к соотечественникам с просьбой поддержать сделку по Brexit.

Ранее Испания сняла вето с соглашения по Brexit, отметив, что получила достаточные гарантии по ситуации с Гибралтаром и достигла договоренности с Британией. По словам премьер-министра Педро Санчеса, Испания будет вести прямые переговоры с Лондоном относительно Гибралтара.