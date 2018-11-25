Страны ЕС приняли соглашение с Великобританией о Brexit

Сегодня, 13:12

Также европейские лидеры одобрили политическую декларацию, определяющую рамки будущих отношений ЕС и Соединенного Королевства

Фото: AFP
Фото: AFP

В Брюсселле главы государств и правительств 27 стран Евросоюза утвердили на саммите соглашение о выходе Великобритании из ЕС. Об этом в Twitter написал глава Европейского Совета Дональд Туск.

"ЕС-27 одобрил соглашение об отзыве и политическую декларацию относительно будущих отношений между ЕС и Великобританией", – написал он.

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Напомним, 22 ноября ЕС и Великобритания на уровне переговорщиков согласовали 26-страничную декларацию о будущих отношениях Великобритании и ЕС. Она вместе с 585-страничным проектом соглашения о выходе Великобритании из ЕС составила пакет документов, которые согласовали на саммите ЕС.

Накануне саммита премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обратилась к соотечественникам с просьбой поддержать сделку по Brexit.

Ранее Испания сняла вето с соглашения по Brexit, отметив, что получила достаточные гарантии по ситуации с Гибралтаром и достигла договоренности с Британией. По словам премьер-министра Педро Санчеса, Испания будет вести прямые переговоры с Лондоном относительно Гибралтара.
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