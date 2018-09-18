Страны ЕС обсудят ситуацию вокруг отравления Скрипалей

Участники неформального саммита глав государств и правительств 28 стран Евросоюза, который пройдет 20 сентября в Зальцбурге, обсудят ситуацию вокруг отравления экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в английском Солсбери. Об этом говорится в письме главы Евросовета Дональда Туска к лидерам стран сообщества.

"Премьер-министр (Великобритании Тереза) Мэй проинформирует нас по делу Скрипаля", – сказал он.

Ранее министр безопасности Великобритании Бен Уоллес заявил, что главным ответственным за отравление Сергея и Юлии Скрипалей является президент РФ Владимир Путин, так как именно он контролирует спецслужбы, сотрудники которых применили нервнопаралитическое вещество "Новичок".

Напомним, что ранее Тереза Мэй выразила намерение добиваться ужесточения санкций в отношении России в свете новых доказательств причастности Москвы к покушению на Скрипалей.

В то же время российская Генпрокуратура потребовала предоставить ей доказательную базу, обнаруженную британскими следователями.

Также сообщалось, что британские следователи решили объединить в одно дело расследования об отравлении Скрипалей в Солсбери, а также Дон Стерджес и Чарльза Роули в Эймсбери.