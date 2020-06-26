Страны НАТО начали готовиться ко второй волне коронавируса – Столтенберг

Нельзя допустить, чтобы кризис здравоохранения превратился в кризис безопасности, заявил генсек Альянса

Страны НАТО приступили к практической подготовке ответных действий в случае возникновения второй волны пандемии COVID-19. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг перед встречей в Брюсселе с главой Пентагона Марком Эспером, сообщает ТАСС.

Реклама

"Наша готовность отвечать на возможную вторую волну пандемии коронавируса возрастает благодаря созданию операционного плана действий, формированию запасов медицинских средств и оборудования и выделению дополнительного финансирования", - сказал он.

Читайте также: Создание вакцины от коронавируса: Билл Гейтс дал неутешительный прогноз

Политическое решение о начале подготовке НАТО ко второй волне пандемии было принято на консультациях министров обороны Альянса, которые проходили в формате видеоконференции 17-18 июня.

"Наши страны должны продолжать инвестировать (в оборону) чтобы оставаться сильными и чтобы гарантировать, чтобы кризис здравоохранения не превратился в кризис безопасности", - заявил Столтенберг.

Реклама

Напомним, Всемирная организация здравоохранения заявила о новой волне коронавируса в Европе.

Согласно последним данным Университета Хопкинса, в мире подтверждено 9 628 658 случаев заражения коронавирусом, умер 489 731 человек.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама