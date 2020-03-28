Страны обгоняют Китай: 600 тысяч человек в мире заразились коронавирусом

США и Италия уже обогнали Китай по количеству зараженных

По состоянию на утро 28 марта количество заболевших коронавирусом в мире возросло практически к отметке в 600 тысяч. Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса.

По состоянию на 9:00 в мире коронавирусом заболели 598 070 человек, из них 131 772 выздоровели и 27 761 умер. Всего заражение COVID-19 распространилось на 177 стран.

Самое большое количество зараженных сейчас зафиксировано в США – 104 839 человек, из них 1711 умерли и 894 выздоровели.

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В Италии зарегистрировано 86 498 случаев COVID-19, из-за них погибли 9134 человека, а выздоровели 10 950.

В то же время в Китае зарегистрированы 81 946 случаев коронавируса, 3299 человек погибли, 75 098 выздоровели.

Напомним, в Германии коронавирус обнаружили у 49 тыс. человек, из низ 304 погибли, а во Франции 29 тыс. инфицированных и 1698 смертей. Почему ситуация с пандемией в разных странах так сильно отличается, разобрался сайт "Сегодня".

А США стали шестой страной, в которой коронавирус убил более 1000 человек. Вашингтон предпринял ряд экстренных мер для спасения собственной экономики в условиях пандемии.

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