Страшное ДТП на Мадейре: в Португалии объявлен траур
Страна скорбит по жертвам аварии с туристическим автобусом на горной трассе
Начиная с 18 апреля в Португалии начинается национальный траур по жертвам страшной аварии с туристическим автобусом на острове Мадейра, который продлится три дня. Соответствующее решение приняли власти страны.
"Совет министров одобрил сегодня постановление, согласно которому 18, 19 и 20 апреля объявлены днями национального траура как выражение скорби и солидарности всего населения страны", — сообщили на сайте правительства страны.
Также стало известно, что на данный момент в больнице остаются 18 человек, пострадавших в горном ДТП. Еще девятерых, которых накануне госпитализировали, уже выписали.
Напомним, что вечером 17 апреля на Мадейре водитель автобуса, двигаясь по горной дороге, не справился с управлением, после чего автомобиль перевернулся, вылетел с трассы и упал на жилой дом.
Как мы уже писали ранее, президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза сообщил, что 28 погибших являются гражданами Германии. Национальность еще одного погибшего пока неизвестна. Официально эту информацию немецкие власти пока не подтвердили.
Также замдиректора Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Василий Кирилич сообщил, что украинцев среди погибших или пострадавших в результате аварии на Мадейре нет.
Стоит отметить, что ДТП в Мадейре является одной из топ-тем дня. С остальными главными темами вы можете ознакомиться в видеосюжете:
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