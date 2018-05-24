Страшное ДТП в Италии: поезд протаранил фуру – двое погибших, 18 раненых

Сегодня, 07:40

В результате столкновения состав сошел с рельсов.


tgcom24

tgcom24

tgcom24

tgcom24

tgcom24

tgcom24

tgcom24

Не прошло и недели с момента жуткой аварии автобуса в Италии, во время которой ранения получили почти три десятка человек, как произошло новое ДТП с погибшими и многочисленными ранеными. Об этом со ссылкой на агентство ANSA сообщает ТАСС.

Так, два человека погибли и 18 пострадали в итальянской провинции Турин (область Пьемонт) в результате инцидента с поездом, который врезался в стоявший на путях грузовик.

Поезд направлялся из Турина в Ивреа, когда въехал в стоявшую на путях фуру. В результате столкновения состав сошел с рельсов. Двое погибли, в том числе машинист. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Причины происшествия выясняются.

В то же время итальянское издание tgcom24.mediaset.it пишет о двух погибших и 15-ти раненых. Оно же сообщает некоторые подробности трагедии. Как оказалось, в 23:20 по местному времени (00:20 по Киеву) большегрузный автомобиль прорвался через шлагбаум, после чего был протаранен пассажирским поездом. В результате столкновения три вагона электрички сошли с рельсов и перевернулись.

Ранее сообщалось, что в Италии в результате ДТП с участием двух грузовиков и легкового автомобиля погибли шесть человек. Легковой автомобиль врезался в бензовоз, после чего в "легковушку" врезался грузовик, перевозивший зерно. 

В результате столкновения бензовоз загорелся, вследствие чего пять человек (двое детей и трое взрослых) – водитель и пассажиры легкового автомобиля, а также водитель зерновоза – скончались на месте. Водитель бензовоза остался жив.
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