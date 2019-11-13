В страшном ДТП в Словакии погибло 13 детей: появились фото и видео

В результате аварии погибли 13 человек, еще 20 получили ранении

В Словакии произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие – автобус, в котором ехали школьники, столкнулся с грузовиком. В результате ДТП погибли как минимум 13 человек, еще около 20 получили ранения, многие из них находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщает издание Аktuality со ссылкой на данные словацких спасателей, трагедия произошла 13 ноября, около 15:00, возле города Нитра, в 90 км от столицы страны – Братиславы.

По предварительным данным, авария произошла, когда грузовик неожиданно выехал на встречную полосу. В то же время, водитель автобуса пытался избежать ДТП, из-за чего удар грузовика пришелся в бок.

Ранее мы сообщали, что за десять месяцев 2019 года в Украине произошло 129 815 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибло 2716 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде. Глава МВД Арсен Аваков уже заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения ПДД.

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