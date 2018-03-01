Страшные холода в Европе продолжают уносить человеческие жизни

Сегодня, 17:12

Больше всего от обморожения пострадали люди в Польше


Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

За период аномальных холодов в Европе погибли от обморожения уже 49 человек. 

По данным СМИ, наибольшее количество человек погибли от морозов в Польше. Полиция этой страны сообщает, что всего за февраль от переохлаждения умерли 32 человека, большая честь из них – в конце месяца, когда в стране начались аномальные морозы.

В Чехии жертвами холода стали уже восемь человек.

В Италии от холодов умерли двое бездомных: один в Милане, один в Ферраре. Во Франции, где бездомных обеспечивают жильем на время холодов, с пятницы погибли четыре человека.

Британские СМИ сообщали, что в городе Уэллинг вблизи Лондона скончался мужчина, его вытащили из озера, в котором он пытался спасти свою собаку. 

Один человек скончался от холода в Испанской провинции Астурия. Пожилой мужчина умер после того, как провалился под лед, катаясь на реке неподалеку от города Ханк на юго-западе Нидерландов, пишут голландские СМИ.

Также сообщается о летальных исходах в Словении и Сербии, однако точное число жертв не приводится.

Напомним, непривычные холода и снегопады пришли в Европу в конце прошлой недели. 
Евровидение, обморожение, переохлаждение, морозы, холода
Источник:

Интерфакс

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