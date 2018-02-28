Страшные морозы и снегопады в Европе: число погибших растет

Сегодня, 14:43

В некоторых странах зафиксировали температуру в минус 29 градусов


Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

В результате сильного похолодания и снегопадов, которые принес в Европу циклон из Сибири, погибли уже 24 человека.

Польша сообщила о по крайней мере девяти смертельных случаев, во Франции погибли четыре человека. Пять человек погибли в Литве, трое в Чехии и три в Румынии, один бездомный замерз на улице в Италии.

Прошлой ночью в некоторых регионах Германии температура упала до 24 градусов ниже нуля, в Эстонии зафиксировали температуру в -29 градусов.

На юге Франции, где в это время года обычно уже плюсовая температуры, термометры показывали минус 6 градусов.

Большую территорию Британии засыпает снегом, власти предупреждают о перебоях в электроснабжении и работе мобильных сетей. В нескольких регионах отменено железнодорожное сообщение.

Напомним, на севере Италии, в том числе в Риме, закрыли школы и детские сады, на основных автомагистралях есть серьезные осложнения с движением, в Неаполе прекратил работу аэропорт.

Сильные снегопады наблюдаются в Испании снега, включая Каталонию, где частично отменен движение транспорта и закрыты школы. Занятия также были приостановлены на Канарских островах. Циклон принес снег даже на средиземноморские острова Корсика и Капри.

Ранее мы писали, что по сообщениям синоптиков, в Украине в течение ближайших дней сохранится морозная погода со снегопадами.  Метеорологический условия будут очень тяжелыми.

Также мы писали о том, какими будут последние дня зимы и что об этом говорит народный прогноз погоды. 
Европа, обморожение, циклон, морозы
Источник:

AFP

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евросоюз

Фото: Архив

За зиму в Польше 58 человек замерзли насмерть

Вчера, 15:13

Большинство погибших были бездомными либо пребывали в состоянии сильного алкогольного опьянения

Евросоюз

Фото: pixabay

"Зверь с востока": Европу накрыли аномальные морозы, пришедшие из России

26 Февраля, 10:49

Ряд европейских стран оказался плод ударом аномально холодного фронта, пришедшего через Украину и Беларусь
Загрузка...

Евросоюз

Фото: AFP

В Польше более 20 человек умерли от холода

Вчера, 11:50

Во многих регионах страны температура опустилась до минус 20 градусов по Цельсию

Евросоюз

Вольфганг Ишингер. Фото: AFP

Глава Мюнхенской конференции поставил неутешительный диагноз Западу

16 Февраля, 17:11

По его словам, мировой порядок, который был установлен после Второй мировой войны, сегодня сталкивается с вызовами

Евросоюз

Фото: AFP

Сильные морозы продолжают бушевать в Европе: погибли уже 19 человек

Сегодня, 11:12

В нескольких странах объявили "красный" - наивысший уровень опасности

Евросоюз

Фото: AFP

По Европе ударил циклон из Сибири

26 Февраля, 18:03

Рим засыпало снегом, полутораметровые сугробы на Балканах и поврежденная железная дорога в Румынии
Загрузка...