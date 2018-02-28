Страшные морозы и снегопады в Европе: число погибших растет

В результате сильного похолодания и снегопадов, которые принес в Европу циклон из Сибири, погибли уже 24 человека.

Польша сообщила о по крайней мере девяти смертельных случаев, во Франции погибли четыре человека. Пять человек погибли в Литве, трое в Чехии и три в Румынии, один бездомный замерз на улице в Италии.

Прошлой ночью в некоторых регионах Германии температура упала до 24 градусов ниже нуля, в Эстонии зафиксировали температуру в -29 градусов.

На юге Франции, где в это время года обычно уже плюсовая температуры, термометры показывали минус 6 градусов.

Большую территорию Британии засыпает снегом, власти предупреждают о перебоях в электроснабжении и работе мобильных сетей. В нескольких регионах отменено железнодорожное сообщение.

Напомним, на севере Италии, в том числе в Риме, закрыли школы и детские сады, на основных автомагистралях есть серьезные осложнения с движением, в Неаполе прекратил работу аэропорт.

Сильные снегопады наблюдаются в Испании снега, включая Каталонию, где частично отменен движение транспорта и закрыты школы. Занятия также были приостановлены на Канарских островах. Циклон принес снег даже на средиземноморские острова Корсика и Капри.

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