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Стрельба в пражской клинике, раненый – в критическом состоянии

Сегодня, 10:15

Один из больных расстрелял соседей по палате из пистолета

Фото: twitter.com/PolicieCZ
Фото: twitter.com/PolicieCZ.
Стрельба в пражской клинике, раненый – в критическом состоянии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/375/ad0/5c8375ad06a67.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/375/ad0/5c8375ad06a67.jpg Евросоюз Один из больных расстрелял соседей по палате из пистолета

Двое больных в клинике "На Виноградах" в Праге получили ранения, когда по ним открыл огонь находившийся с ними в палате третий постельный больной. Об этом сообщил в субботу, 9 марта, журналистам представитель чешской полиции Ян Данек.

"В отделении гематологии пражской больницы „На Виноградах" в ночь на субботу произошла стрельба, — отметил он. — Один из госпитализированных больных по пока не установленным причинам выстрелил из пистолета в двух находившихся с ним в палате больных".

Прибежавшим в больничную палату на выстрелы дежурным медсестрам удалось отнять оружие у стрелявшего. Ранения одного из пострадавших медики характеризуют как тяжелые.

"Его состояние критическое", — сказал Ян Данек.

Как сообщает полиция Чешской Республики, злоумышленник был пьян. Он затеял ссору с соседями по палате и расстрелял их из пистолета. Копы разоружили и задержали злоумышленника, кроме того, у него был изъят дробовик.

twitter.com/PolicieCZ

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в феврале 2019 москвичка зарезала соседку по палате за храп . Пострадавшей была оказана помощь, но к утру она скончалась в реанимации от двух проникающих ранений

в январе 2019 в киевской больнице пациент убил костылем соседа по палате . По показаниям свидетелей, пациент криками мешал соседям по палате спать.

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Тег Чехия, больница, стрельба, прага, раненый

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Источники:

Сегодня , ТАСС

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