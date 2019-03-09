Стрельба в пражской клинике, раненый – в критическом состоянии
Один из больных расстрелял соседей по палате из пистолета
Двое больных в клинике "На Виноградах" в Праге получили ранения, когда по ним открыл огонь находившийся с ними в палате третий постельный больной. Об этом сообщил в субботу, 9 марта, журналистам представитель чешской полиции Ян Данек.
"В отделении гематологии пражской больницы „На Виноградах" в ночь на субботу произошла стрельба, — отметил он. — Один из госпитализированных больных по пока не установленным причинам выстрелил из пистолета в двух находившихся с ним в палате больных".
Прибежавшим в больничную палату на выстрелы дежурным медсестрам удалось отнять оружие у стрелявшего. Ранения одного из пострадавших медики характеризуют как тяжелые.
"Его состояние критическое", — сказал Ян Данек.
Как сообщает полиция Чешской Республики, злоумышленник был пьян. Он затеял ссору с соседями по палате и расстрелял их из пистолета. Копы разоружили и задержали злоумышленника, кроме того, у него был изъят дробовик.
Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в феврале 2019 москвичка зарезала соседку по палате за храп . Пострадавшей была оказана помощь, но к утру она скончалась в реанимации от двух проникающих ранений
в январе 2019 в киевской больнице пациент убил костылем соседа по палате . По показаниям свидетелей, пациент криками мешал соседям по палате спать.
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