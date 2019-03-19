Стрельба в трамвае Утрехта может быть терактом: найдено доказательство
Полиция обнаружила в машине стрелка записку, из которой можно сделать некоторые выводы
Голландские правоохранители располагают уликами, которые свидетельствуют о том, что 37-летний выходец из Турции Гекмен Таныш, который открыл огонь по пассажирам трамвая в городе Утрехт накануне, является террористом.
Ссылаясь на заявлении прокуратуры, агентство Associated Press пишет, что следователи обнаружили в его автомобиле записку, из котором следует, что его поступок имеет террористическую подоплеку. Что именно говорится в записке, не сообщается.
Несмотря на это, следователи продолжают рассматривать и другие версии произошедшего.
Кроме того, указывается, что следователи пока не нашли доказательств, которые бы свидетельствовали, что главный подозреваемый по этому делу Гёкмен Таныш знал лично кого-либо из жертв. Как уже сообщалось, его родные заявили, что он мог стрелять в родственника из-за семейной ссоры.
Напомним, что днем ранее мужчина открыл стрельбу в трамвае в Утрехте, после чего скрылся с места происшествия.
На данный момент известно, что в результате произошедшего три человека погибли и еще девять пострадали. Все потерпевшие были госпитализированы
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