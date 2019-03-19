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Стрельба в трамвае Утрехта может быть терактом: найдено доказательство

Сегодня, 14:55

Полиция обнаружила в машине стрелка записку, из которой можно сделать некоторые выводы

Фото: AFP
Стрельба в трамвае Утрехта может быть терактом: найдено доказательство //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/0e6/3ab/5c90e63ab800a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/0e6/3ab/5c90e63ab800a.jpg Евросоюз Полиция обнаружила в машине стрелка записку, из которой можно сделать некоторые выводы

Голландские правоохранители располагают уликами, которые свидетельствуют о том, что 37-летний выходец из Турции Гекмен Таныш, который открыл огонь по пассажирам трамвая в городе Утрехт накануне, является террористом.

Ссылаясь на заявлении прокуратуры, агентство Associated Press пишет, что следователи обнаружили в его автомобиле записку, из котором следует, что его поступок имеет террористическую подоплеку. Что именно говорится в записке, не сообщается.

Несмотря на это, следователи продолжают рассматривать и другие версии произошедшего.

Кроме того, указывается, что следователи пока не нашли доказательств, которые бы свидетельствовали, что главный подозреваемый по этому делу Гёкмен Таныш знал лично кого-либо из жертв. Как уже сообщалось, его родные заявили, что он мог стрелять в родственника из-за семейной ссоры.

Напомним, что днем ранее мужчина открыл стрельбу в трамвае в Утрехте, после чего скрылся с места происшествия.

На данный момент известно, что в результате произошедшего три человека погибли и еще девять пострадали. Все потерпевшие были госпитализированы

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Тег Нидерланды, теракт, трамвай, стрельба, расстрел, голландия

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Источник:

Интерфакс

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