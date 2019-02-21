Стрельба в центре Мюнхена: есть погибшие
Правоохранители обнаружили два трупа на стройке около городской мэрии
В районе городской администрации немецкого Мюнхена проводится масштабная полицейская операция, в связи с чем полиция приостановила движение на нескольких линиях общественного транспорта около площади Марии Хильф.
Как сообщает Sueddeutsche Zeitung, 21 февраля около 9 утра в районе строительных работ около мэрии раздалась стрельба, в результате которого погибли двое мужчин, включая стрелявшего.
Полиция столицы Баварии утверждает, что опасности для прохожих нет, но никакие дополнительные детали инцидента и его причины не приводятся.
Как пишет немецкая пресса, полиция отрабатывает версию, согласно которой один мужчина застрелил другого, после чего покончил с собой.
Напомним, что в январе стрельба произошла в центре города Кельн, в связи с чем полицейскими был задержан один подозреваемый.
Мы также писали о захвате заложников в аптеке железнодорожного вокзала в Кельне.В ходе спецоперации захватчик получил тяжелое ранение, а женщина, которую удерживал злоумышленник, была легко ранена.
Кроме того, сообщалось об опасениях, которые вызывают у немецких правоохранители личные контакты и тесные финансовые связи между набирающими оборот в Германии чеченскими группировками и лидером Чечни Рамзаном Кадыровым.
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