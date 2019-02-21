Стрельба в центре Мюнхена: есть погибшие

Правоохранители обнаружили два трупа на стройке около городской мэрии

Фото: twitter.com/Jo_Hanne_S.

Стрельба в центре Мюнхена: есть погибшие //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/e76/68f/5c6e7668f204a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/e76/68f/5c6e7668f204a.jpg 2019-02-21T11:59:00+02:00 Евросоюз Правоохранители обнаружили два трупа на стройке около городской мэрии

В районе городской администрации немецкого Мюнхена проводится масштабная полицейская операция, в связи с чем полиция приостановила движение на нескольких линиях общественного транспорта около площади Марии Хильф.

Как сообщает Sueddeutsche Zeitung, 21 февраля около 9 утра в районе строительных работ около мэрии раздалась стрельба, в результате которого погибли двое мужчин, включая стрелявшего.

Полиция столицы Баварии утверждает, что опасности для прохожих нет, но никакие дополнительные детали инцидента и его причины не приводятся.

Как пишет немецкая пресса, полиция отрабатывает версию, согласно которой один мужчина застрелил другого, после чего покончил с собой.

Напомним, что в январе стрельба произошла в центре города Кельн, в связи с чем полицейскими был задержан один подозреваемый.

Мы также писали о захвате заложников в аптеке железнодорожного вокзала в Кельне.В ходе спецоперации захватчик получил тяжелое ранение, а женщина, которую удерживал злоумышленник, была легко ранена.

Кроме того, сообщалось об опасениях, которые вызывают у немецких правоохранители личные контакты и тесные финансовые связи между набирающими оборот в Германии чеченскими группировками и лидером Чечни Рамзаном Кадыровым.

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