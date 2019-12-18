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Стрелял и требовал у шефа деньги: в Польше арестовали украинца

18 декабря, 14:50

44-летнего заробитчанина обвиняют в попытке грабежа в Пястуве

Фото: пресс-служба полиции Польши

Фото: пресс-служба полиции Польши

В Польше, где ранее арестовали работника из Украины по подозрению в убийстве двух других заробитчан, задержали другого украинца в Мазовецком воеводстве.

Ссылаясь на местную полицию, niezalezna.pl пишет, что польский владелец одной из фирм в городе Пястув сообщил об угрозах, поступающих от нанятого им 44-летнего украинского сотрудника.

Как утверждают следователи, 12 декабря поляк уволил работника. Тот ушел, но спустя несколько минут вернулся и начал угрожать пистолетом. При этом он несколько раз ударил бывшего начальника по лицу и трижды выстрелил для устрашения.

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Владельцу фирмы удалось сбежать и сообщить о произошедшем в полицию. Прибывшие на место событий полицейские задержали подозреваемого.

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Украинцу предъявили обвинения в попытке грабежа и избрали временную меру пресечения – арест сроком на три месяца, но если его вину докажут, ему будет грозить не менее трех лет лишения свободы.

Напомним, недавно правоохранительные органы Польши арестовали 53-летнюю женщину, по вине которой скончался 36-летний заробитчанин Василий Черней из города Снятын в Ивано-Франковской области.

Также сообщалось, что, по данным Нацбанка Польши, на сегодняшний день в этой стране работают более 900 тыс. украинских заробитчан.

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