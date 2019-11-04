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Строительный кран раздавил авто в самом центре Бухреста: видео

4 ноября, 15:53

В машине находилось четверо человек, пострадали все

Строительный кран раздавил автомобиль в центре Бухареста. В машине было четверо, пострадали все. Трое пассажиров легко травмированы. Они смогли выбраться самостоятельно. А вот водителя из покореженного автомобиля извлекали спасатели. Его в тяжелом состоянии доставили в реанимацию. Инцидент произошел возле площадки, где сносили старое здание. Удар от падения смягчил бульдозер, на который сначала рухнул кран.

Строительные краны часто становятся причинами трагедий и в Украине, и в мире. Так ранее новости "Сегодня" писали о том, что во Львове на здание супермаркета упал строительный кран. Пострадал только женщина, которая работала в кабине крана. Её зажало в кабине и спасателям пришлось постараться, чтобы достать ее.

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А в Новом Орлеане не так давно пришлось взорвать краны над смертельной стройкой. Металлические гиганты, 80 и 90 метров высотой, могли упасть, поэтому от них решили избавиться. Немного ранее в здании под ними произошел обвал. Около двух десятков строителей пострадали, а три человека погибли. Впрочем, спасателям удалось извлечь лишь одно тело. Достать другие из-под завалов не могли из-за опасности нового обрушения и нестабильности кранов.

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чп бухарест строительный кран рухнул

Источник: Сегодня

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