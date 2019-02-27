Суд над племянником Киселева в Германии: появились подробности
Сергей Киселев проходил военизированную подготовку в лагере под Питером, где учился владеть винтовкой и пистолетом
Региональный суд в немецком Мюнхене начал рассматривать дело 48-летнего гражданина ФРГ российского происхождения, которому вменяют подготовку "серьезного акта насилия, представляющего угрозу для безопасности государства", пишет Die Welt.
Немецкая прокуратура утверждает, что в 2014 году подсудимый проходил военизированную подготовку в лагере под Санкт-Петербургом, где учился владеть огнестрельным оружием – винтовками и пистолетами.
Целью такой тренировки было участие в войне против Украины под командованием пророссийской националистической группировки, считает сторона обвинения. Сам подсудимый все отрицает.
И хотя немецкие СМИ имя оказавшего на скамье подсудимых не называют, российские журналисты утверждают, что речь идет о племяннике одного из главных российских пропагандистов Дмитрия Киселева – Сергее.
Напомним, что, по его словам, немецкие власти обвиняют Сергея Киселева в терроризме за то, что он воевал против Украины в рядах боевиков "ДНР".
Мы также писали, что на этой неделе его дядя показал на российском телевидении провокационный ролик, на котором пункты военного командования в США, включая резиденцию президента, были помещены на карты поражения ядерными ракетами.
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