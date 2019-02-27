Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,98
30,65
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

Суд над племянником Киселева в Германии: появились подробности

Сегодня, 15:22

Сергей Киселев проходил военизированную подготовку в лагере под Питером, где учился владеть винтовкой и пистолетом

Фото: AFP
Суд над племянником Киселева в Германии: появились подробности //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/68d/991/5c768d991ecc1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/68d/991/5c768d991ecc1.jpg Евросоюз Сергей Киселев проходил военизированную подготовку в лагере под Питером, где учился владеть винтовкой и пистолетом

Региональный суд в немецком Мюнхене начал рассматривать дело 48-летнего гражданина ФРГ российского происхождения, которому вменяют подготовку "серьезного акта насилия, представляющего угрозу для безопасности государства", пишет Die Welt.

Немецкая прокуратура утверждает, что в 2014 году подсудимый проходил военизированную подготовку в лагере под Санкт-Петербургом, где учился владеть огнестрельным оружием – винтовками и пистолетами.

Целью такой тренировки было участие в войне против Украины под командованием пророссийской националистической группировки, считает сторона обвинения. Сам подсудимый все отрицает.

И хотя немецкие СМИ имя оказавшего на скамье подсудимых не называют, российские журналисты утверждают, что речь идет о племяннике одного из главных российских пропагандистов Дмитрия Киселева – Сергее.

Напомним, что, по его словам, немецкие власти обвиняют Сергея Киселева в терроризме за то, что он воевал против Украины в рядах боевиков "ДНР".

Мы также писали, что на этой неделе его дядя показал на российском телевидении провокационный ролик, на котором пункты военного командования в США, включая резиденцию президента, были помещены на карты поражения ядерными ракетами.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Россия, Германия, киселев, война на донбассе, Дмитрий Киселев, боевики Донбасса

Вы сейчас просматриваете новость " Суд над племянником Киселева в Германии: появились подробности". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Крымского журналиста наказали за статью о доме Киселева в Коктебеле

1 октября 2018, 20:59

Владимира Мазурина заставили за своей счет выкупить весь тираж издания "Город 24", в котором напечатали его заметку о крымской даче главного пропагандиста Кремля

Рэп на нудистском пляже: планы путинского пропагандиста Киселева рассмешили соцсети

7 декабря 2018, 05:02

Пользователи сошлись на том, что "главный рэпер России" Дмитрий Киселев сошел с ума

Дмитрий Киселев устроит рэп-фестиваль на нудистском пляже

7 декабря 2018, 07:28

Журналист планирует провести многодневный опен-эйр

В Германии запретили расследовать дела партии "друзей Путина"

Вчера, 17:58

Как решил судья, у спецслужб нет юридических оснований называть действия какой-либо из партий "поводом для расследования"

Топ-5: страшно красивые знаменитости (фото)

Сеть взорвало фото 18-летней Оли Поляковой

С кем дружит Свинья: 5 знаков Зодиака, которым крупно повезет

Видео удара украинских военных по танку боевиков "ЛНР" (видео)

Алла Пугачева призналась, что серьезно больна

В Одессе в центре города нашли тела троих людей

Алина Гросу беременна первенцем?

Украинцам раздадут по 1,5 тысячи: кто и сколько получит

Крутые упражнения на пресс, которые тебя покорят

Широкая кость: 7 знаменитых красоток, которых красит полнота
Загрузка...

400 метров по-украински: два наших пловца – на одном пьедестале в Бельгии

24 февраля, 22:25

Михаил Романчук завоевал золото, а его соотечественнику Сергею Фролову на этой же дистанции досталась бронза

Доллар ушел в пике: чего ждать от курса весной

Сегодня, 07:18

На снижение цены на валюту влияют посевная и выборы президента

От чего больше всего испытывают стресс украинцы: результаты исследования

Вчера, 06:54

Мужчины страдают от безработицы, а женщины — от несправедливости

Три трассы в Украине могут стать платными: "Укравтодор" назвал направления

25 февраля, 07:51

Из 10 вариантов платными могут быть три. Эксперты: народ заманят разными тарифами

В Украине хотят развивать социальное предпринимательство

25 февраля, 07:39

Что это за вид бизнеса и в чем выгода

Превзошел самого себя: муж Алены Мозговой очаровал Тину Кароль

12 самых красивых пар шоу-бизнеса

Лунный календарь стрижек и окрашивания волос на март 2019 года