Суд отправил Марин Ле Пен на психологическую экспертизу

Французский суд обязал лидера ультраправой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен пройти психиатрическое обследование. Об этом сообщает Reuters.

Решение принято в рамках расследования решения политика разместить кадры казней, совершенных террористами ИГИЛ, в Twitter.

Речь идет о трех графических изображениях казней, размещенных в Twitter в 2015 году, в частности обезглавливания американского журналиста Джеймса Фоли. Ле Пен обвиняют в распространении кадров насилия.

"Я думала, что видела все, но нет! За то, что я осудила ужасы ИГИЛ в твитах, "правосудие" отправляет меня на психиатрическую экспертизу! Как далеко они зайдут? Это невероятно!" – прокомментировала Ле Пен решение суда.

Она сообщила, что не пойдет на обследование.

"Я хочу увидеть, как судья заставит меня это сделать", - сказала она.

Ранее Марин Ле Пен проиграла иск в суде Европейского Союза против постановления Европейского парламента о выплате почти 300 тыс. евро после того, как ее обвинили в злоупотреблении средствами, выделенными на зарплату помощников.

Постановление стало следствием расследования Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF), которое в 2016 году показало, что Ле Пен, лидер партии "Национальный фронт", "неоправданно заплатила" 298 497 евро за парламентскую помощь в период с декабря 2010 года по февраль 2016 года.

Парламент предупредил Ле Пен, что если деньги не будут возвращены до января 2017 года, они будут сняты с ее зарплаты.

Генеральный суд постановил, что деньги необходимо вернуть назад, потому что Ле Пен не смогла доказать, что "ее помощник выполнял фактическую работу для нее", согласно заявлению суда.

В прошлом месяце суд обязал члена Европарламента Милена Трощинского, а также НФ, выплатить 56 тыс. евро парламенту, а также подтвердил штраф в размере 320 тыс. евро для отца лидера "Национального фронта" Жана-Мари Ле Пена, которого Европарламент оштрафовал в 2016 году.

Напомним, Жана-Мари Ле Пена лишили должности почетного председателя Народного фронта Франции.