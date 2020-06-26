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Суд по делу MH17: прокуратура ответила на попытки обвиняемых затянуть процесс

26 июня, 15:50

Денис Беспалов Денис Беспалов

Новые свидетельства несовместимы с доказательствами в материалах дела, заявил представитель обвинения

Прокуратура Нидерландов ответила на попытки защиты российского полковника Олега Пулатова, одного из обвиняемых по делу о катастрофе малайзийского Boeing рейса MH17 на Донбассе, затянуть рассмотрение дела, передает УНН.

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"Защита просила дополнительного расследование сценария, согласно которому MH17 был сбит военным самолетом. Такой запрос может быть удовлетворен, только если подобный альтернативный сценарий правдоподобен. Файл с указаниями того, что рейс MH17 мог быть сбит военным самолетом, уже есть в досье. Пулатов не добавил ничего нового", - заявил прокурор Вард Фердинандуссе.

По его словам, новые свидетельства несовместимы с доказательствами в материалах дела, касающихся типов повреждения, которые остались на обломках самолета, кабине пилота, телах погибших, а также данных с радаров и перехваченных телефонных разговоров.

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"Все эти свидетельства говорят о том, что самолет был сбит ЗРК "Бук". Пулатов должен предоставить данные, опровергающие эти показания..." - заявил Фердинандуссе.

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Напомним, адвокат Пулатова Сабине тен Дуссхате придерживается линии, согласно которой самолет был якобы сбит украинским истребителем. На этом фоне защита Пулатова усомнилась в полноте шестилетнего расследования трагедии и потребовала рассмотреть другие версии случившегося.

Сегодня, 26 июня, суд в Нидерландах продолжил заседание по делу о сбитии пассажирского самолета Boeing рейса MH17 в небе над Донбассом 17 июля 2014 года.

Ранее представители прокуратуры сообщили, что собрали достаточно доказательств для рассмотрения дела о сбитом в небе над Донбассом рейсе МН17 по сути.

Напомним, что судебный процесс по делу о сбитом лайнере Malasia Airlines начался в юридическом комплексе Схипхол под Амстердамом 9 мая. Из-за пандемии процесс был приостановлен, но 8 июня он возобновился.

Все подробности в спецтеме Суд по делу MH17

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Нидерланды MH17 крушение Боинга

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