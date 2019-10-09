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Суд по делу MH17: стали известны новые детали

9 октября, 17:10

В Нидерландах назначены судей, которые изучат материалы о лайнере, который был сбит на Донбассе

Фото: REUTERS/Maxim Zmeyev

Фото: REUTERS/Maxim Zmeyev

Ранее парламент Нидерландов одобрил требование к правительству выяснить роль Украины в крушении пассажирского Boeing на Донбассе в 2014 году, а теперь были назначены члены судейской коллегии, которые рассмотрят дело об авиакатастрофе рейса MH17.

Так, Хендрика Стейнгаюса назначили председателем суда. Процессом также будут заниматься Дагмар Костер и Хелен Керстенс-Фокенс. Даана Гласса назначили одним резервным судьей, второго назначат к непосредственному началу процесса.

Резервные судьи будут заменять тех основных судей, которые по каким-либо причинам не смогут участвовать. Таким образом, удастся избежать затягивания суда.

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Прежде все судьи занимались преимущественно уголовными делами.

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Сам процесс начнется 9 марта 2020 года и будет проходить в судебном комплексе "Схипхол", расположенном в 50 км от Гааги и в нескольких километрах от одноименного аэропорта.

Напомним, что Объединенная следственная группа (JIT) считает главными подозреваемыми в причастности к трагедии боевиков Сергея Дубинского, Игоря Гиркина, Олега Пулатова, Леонида Харченко и Владимира Цемаха. Ранее прокуратура Нидерландов обратилась к Украине с просьбойпредотвратить передачу последнего России.

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суд MH17 крушение Боинга гаагский трибунал

Источник: Укринформ

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