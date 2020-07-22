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Суд Польши арестовал экс-главу "Укравтодора" Славомира Новака

22 июля, 18:44

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Бывшего чиновника поместили под арест на три месяца

Варшавский суд разрешил поместить под арест бывшего исполняющего обязанности главы Государственной службы автомобильных дорог Украины Славомира Новака, который был задержан в Польше ранее на этой неделе.

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Как сообщает TVN24, 22 июля Окружной суд Варшавы принял решение об аресте Новака на три месяца, как и просила прокуратура.

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Аналогичную меру пресечения получил и другой фигурант дела о коррупции в "Укравтодоре" Яцек П., а третьего подозреваемого Дариуша З. поместили под арест с возможностью освобождения под залог в миллион злотых.

Адвокат Новака Антони Каня-Сенявский заявил о готовности обжаловать решение суда, поскольку для ознакомления с 90 томами доказательств ему выделили лишь 3,5 часа.

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"У нас не было возможности в полной мере ознакомиться с доказательствами. Подозреваемый вообще с ним не знаком, также не знает мотивов и представленных доказательств", – заявил защитник Новака.

Он допускает, что арест его подзащитного мог быть связан с выборами в Польше – Славомира Новака арестовали лишь 20 июля, хотя обвинения начали поступать еще с 9 июля. Второй тур президентских выборов в Польше состоялся 12 июля.

Напомним, как считает следствие, на должности руководителя "Укравтодора" Новак получал материальную и личную выгоду в обмен на заключение с фирмами-подрядчиками контрактов на строительство и ремонт дорог в Украине, а также участвовал в отмывании полученных денег. Предполагается, что таким способом он получил более 9,2 млн грн.

Если его вину докажут в суде, ему грозит до 12 лет тюрьмы.

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Польша суд коррупция Варшава Укравтодор Славомир Новак

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