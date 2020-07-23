Суд вынес приговор "последнему нацистскому преступнику" Германии

В Германии, где ранее осквернили могила могилу экс-начальника Главного управления безопасности Третьего рейха, завершился суд над бывшим охранником нацистского "лагеря смерти" Штуттгоф.

Реклама

Как сообщает Deutsche Welle, 20 июля 93-летнего Бруно Д. приговорили к двум годам лишения свободы условно, признав виновным в причастности к гибели 5230 пленников концентрационного лагеря, часть из которых умерла от болезней, но остальные были убиты нацистами.

В качестве истцов выступили порядка 40 переживших Холокост и родственников погибших.

Любопытно, что иск против охранника СС рассматривал суд по делам несовершеннолетних, поскольку, когда в августе 1944 года Бруно Д. поступил на службу к нацистам, ему было 17 лет.

Реклама Бруно Д. в суде / Фото: Getty Images

Сам он отрицал свою причастность к убийствам и настаивал на том, что исполнял только охранную функцию, но на прокуратуру эти доводы не подействовали.

В тренде Госдеп США обещает два миллиона долларов за "головы" украинских хакеров

"Когда вы участвуете в механизмах массовых убийств, недостаточно просто отвести взгляд", – говорится в документах прокурора Ларса Манке.

Он добавил, что охранники наподобие подсудимого прекрасно знали, что происходит в концлагере, поскольку они общались с заключенными и предотвращали их побег. Сам Бруно Д. признавался – ему было ему известно, что в Штуттгофе есть газовые камеры.

"Сегодня я хотел бы извиниться перед теми, кто прошел этот безумный ад, и их родственниками – ничто подобное больше никогда не должно повториться", – заявил обвиняемый в своем последнем слове.

Реклама

Журналисты называют этот процесс "последним делом Холокоста", потому что возраст всех остальных нацистских преступников, которых отдали под суд – 95-летнего Иоганна Р. и 96-летнего Хуберта З. – не предполагает их участия на суде.

Напомним, в этом году президент Украины Владимир Зеленский посетил музей Освенцим в Польше и принял участие в мероприятиях, посвященных 75-й годовщине освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау.

Также на нашем сайте вы можете узнать, как мир отмечал день памяти Холокоста в этом году.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама