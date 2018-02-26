Судьба санкций Евросоюза против России решится 12 марта

Вчера, 15:08

Вероятнее всего, меры будут продлены еще как минимум на полгода

Фото: AFP
Фото: AFP

Решение о продлении дипломатических санкций против России было перенесено на 12 марта. Перед этим вопрос должны были решить 26 февраля на заседании министров иностранных дел стран-членов Евросоюза в Брюсселе.

Об этом пишет Radiopolsha.pl.

Ранее согласие на продление санкций против России за аннексию Крыма и агрессию на востоке Украины дали послы государств ЕС.

Дипломаты утверждают, что нужно завершить еще некоторые внутренние процессы. Санкции, которые завершатся в середине марта, будут продлены автоматически еще на полгода. 

Известно, что в "черном списке" с запретом на въезд в Европейский Союз и заблокированными активами в Европе находятся почти 150 человек. Это сепаратисты, российские политики, окружение президента РФ Владимира Путина и военнослужащие.

Санкциями также охвачены 38 фирм, европейские активы которых должны быть заморожены до середины сентября.

Ранее сообщалось, что ЕС принял решение по индивидуальным санкциям против России.

Напомним, глава МИД Германии Зигмар Габриэль предложил "наградить" Россию за длительное перемирие на Донбассе. Он считает, что нужно поэтапно отменять ограничительные меры против россиян.

При этом представители некоторых политических партий Германии раскритиковали предложение главы МИД страны об ослаблении санкций против России.
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