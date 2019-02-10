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Супруг королевы Великобритании сдал свои водительские права

Сегодня, 01:24

17 января Land Rover Freelander, за рулем которого находился принц Филип, столкнулся с автомобилем KIA на оживленном перекрестке

Фото: Getty Images
Супруг королевы Великобритании сдал свои водительские права //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/f64/0ab/5c5f640ab543f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/f64/0ab/5c5f640ab543f.jpg Евросоюз 17 января Land Rover Freelander, за рулем которого находился принц Филип, столкнулся с автомобилем KIA на оживленном перекрестке

Супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филип, герцог Эдинбургский, который предстоящим летом должен будет отпраздновать свой 98-й день рождения, сдал водительские права после произошедшей в январе аварии с его участием. Об этом в субботу сообщил Букингемский дворец.

"После тщательного рассмотрения вопроса герцог Эдинбургский принял решение добровольно сдать свои водительские права", — отмечается в заявлении.

17 января Land Rover Freelander, за рулем которого находился принц Филип, столкнулся с автомобилем KIA на оживленном перекрестке, расположенном неподалеку от королевского поместья Сандрингем. Машина герцога Эдинбургского перевернулась, и прохожим пришлось помочь супругу британской королевы покинуть салон. Принц Филип в результате аварии не пострадал.

Он извинился за то, что, выезжая на главную дорогу со второстепенной, не заметил автомобиль KIA, в котором находились 46-летняя британка Эмма Фейруэзер и ее 28-летняя подруга вместе с ребенком. По словам принца Филипа, он был ослеплен низким зимним солнцем и в нормальных условиях обязательно заметил бы на перекрестке автомобиль, движущийся по главной дороге. В результате аварии Фейруэзер получила перелом запястья, женщина-водитель отделалась порезами колена, а 9-месячный мальчик не пострадал.

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Тег ДТП, права, принц филипп

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ТАСС

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