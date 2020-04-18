Свадьба через стеклянное окошко и волонтеры на День рождения: как живут европейцы в карантине

Более 2 миллионов 258 тысяч подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире, более 153 тысяч умерли. В то же время, тех, кто выздоровел втрое больше. Поэтому некоторые страны, что уже преодолели пик заболевания, готовятся ослабить карантин уже в следующем месяце. Но условия носить маски в людных местах и соблюдать дистанцию будут обязательными до конца года. Как живут люди во время карантина?

Они планировали свадьбу задолго до карантина. Это должна была быть пышная церемония на побережье океана. Тереза мечтала о такой всю свою жизнь. Но пандемия изменила все планы. И жениться пришлось сквозь стеклянное окошко, а родственники наблюдали за свадьбой онлайн. Впрочем, теперь уже семья Греев не расстроилась. Говорят, что все прошло скромно, но красиво. А их смелости пожениться радовались даже незнакомые прохожие.

"Люди, которые проходили мимо останавливались и кричали что-то вроде "Боже мой, они женятся!" А потом стояли и наблюдали за нами до конца церемонии. Поэтому без гостей не обошлось все равно. Все прошло хорошо!", – говорит Брэдли Грей.

А в Испании, вот так на расстоянии, празднуют и дни рождения детей. Правда, под руководством патрульных волонтерских служб. Эти группы не только поздравляют, поют и танцуют, но и наблюдают чтобы все держали дистанцию.

"Мы знаем, какая ситуация сложилась. И не все могут выйти из дома. А чтобы взрослые лишний раз без необходимости не шатались по улицам, приезжаем мы", – отмечает волонтер Кармен Гарсия.

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Британцы также не скучают во время карантина. Яркий тому пример – спортсмен Кевин Уэббер. Он планировал участвовать в шестидневном марафоне в пустыне Сахара. Но его отменили. И человек нашел способ преодолеть эти 230 километров. Он пробежал их прямо на заднем дворике своего дома.

Ранее сообщалось о том, что количество инфицированных коронавирусом в мире возросло за последние сутки почти на 83 тыс. Количество подтвержденных летальных исходов увеличилось более чем на 8 тыс., что больше, чем днем ранее, сообщила в ежедневном информационном бюллетене Всемирная организация здравоохранения.

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