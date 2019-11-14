"Связной" Путина сообщил о суде над Гиркиным: озвучена дата

Уголовное дело будет рассматриваться в окружном суде города Гааги

Игорь Гиркин ("Стрелков"). Фото: соцсети

В 2020 году в Гааге состоится суд по делу катастрофы рейса МН17. Обвиняемым в этом деле будет экс-главарь "ДНР" Игорь Гиркин.

Об этом в Telegram-канале заявил российский журналист Алексей Венедиктов. За ним закрепилась слава "связного" президента России Владимира Путина.

Также среди обвиняемых помимо Гиркина будет еще трое террористов — Сергей Дубинский, Олег Пулатов, Леонид Харченко.

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"Будут привлечены к уголовной ответственности в связи с их предполагаемой причастностью к крушению авиалайнера рейса MH17. Уголовное дело будет рассматриваться в окружном суде города Гааги", – говорится в сообщении.

Первое судебное заседание состоится 9 марта 2020 года.

Как сообщали новости "Сегодня", Международная Совместная следственная группа, расследующая авиакатастрофу пассажирского рейса MH17, официально назвала имена подозреваемых в сбивании самолета. Ими оказались россияне Игорь Гиркин (позывной "Стрелок"), Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), Олег Пулатов (позывной "Гюрза"), и украинец Леонид Харченко (позывной "Крот").

"Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом МН-17 Амстердам (Нидерланды) – Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

Была создана международная совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT), в состав которой входят прокуроры и представители других правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии, а также представители Евроюста.

Следователи по делу MH17 пришли к выводу, что малайзийский Boeing 777 был сбит в небе над Донбассом именно из российского "Бука". Было установлено, что ракета принадлежала российской ракетной бригаде ПВО из Курска.

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