Сыровары научились "задабривать" сыр музыкой

Швейцарские производители провели эксперимент, после которого получают необычные заказы

Сыровары научились "задабривать" сыр музыкой 2019-03-17T08:09:00+02:00 Евросоюз Швейцарские производители провели эксперимент, после которого получают необычные заказы

Швейцарские сыровары в Берне и исследователи местного университета искусств провели уникальный эксперимент и оставили дозревать сыр сорта "Эмменталь" под разную музыку. Сыр зрел в деревянных ящиках с небольшими динамиками с сентября 2018 года. Продукту включали классику, электронику, хип-хоп и даже Led Zeppelin.

В результате эксперимента жюри пришло к выводу, что музыка существенно влияет на вкус сыра.

"Под хип-хоп "Эмменталь" становится более сладким, а музыка с высокими звуковыми частотами делает его более острым и пряным. Таких результатов никто из нас не ожидал", – говорит член кулинарного жюри Питер Краут.

Теперь в Швейцарии точно знают, что не только бактерии, ферменты, влажность и температура влияют на окончательный вкус сыра. Звукохимия – это целая наука, которая изучает влияение звуковых волн на твердые тела.

"Знаете, какие у меня есть заказы? Люди звонят и спрашивают, есть ли сыр, который зреет под балканскую музыку, под блюз, под ACDC. Поэтому я такие заказы будут выполнять – и для рынка, и для науки", – говорит сыровар Вит Вамфлер.

Результат эксперимента, который опубликовали профессиональные дегустаторы и ученые, пришелся по духе и местным меломанам. Теперь им остается только формировать плейлисты из мелодий, которые должен круглосуточно "слушать" их любимый сыр во время созревания.

Кстати, в Украине активно развивается частное сыроварение. Например, в Одесской области семья сыроваров наращивает производство. Там изготавливают домашние камамбер, чеддер, гауду, пикарино, сердолик и еще с десяток других видов сыров.

Также "Сегодня" рассказывали о жительнице Херсонской области, которая производит экзотические виды сыров у себя дома.

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