"Таллинн состоит полностью из украинцев": министр в Эстонии против заробитчан

Высокопоставленный эстонский политик призвал не впускать украинских работников, которые в прошлом году стали крупнейшей группой трудовых мигрантов в стране.

Об этом, как сообщает ERR, председатель ультраправой Консервативной народной партии и министр внутренних дел Эстонии Март Хельме заявил после того, как фермеры его страны потребовали впустить иностранных заробитчан.

"Выясняется, что мы ничего не можем сделать без украинцев. Мы не можем собирать клубнику, не можем заниматься сваркой, не можем строить, не можем не знаю что еще делать без украинцев. А скоро мы, наверное, не сможем без украинцев выпускать газеты, делать телепередачи", – заявил Хельме.

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Глава МВД отметил, что по рабочим визам в его стране находятся около 50 тысяч человек. Если их визы продлить до 31 июля, этого будет достаточно для сбора урожая, считает Хельме.

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По его словам, если продолжить трудовую миграцию в Эстонию, то города в стране превратятся в "условный Таллинн, состоящий полностью из украинцев".

"Я считаю, что мы не можем обменять нашу страну на несколько тонн клубники", – сказал он.

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Напомним, что из-за пандемии коронавируса в мире многие страны закрыли свои границы. В связи с этим множество украинцев, которые зарабатывали на жизнь за границей, потеряли источник дохода. Однако взбунтовались и иностранные фермеры, которые рассчитывали на иностранную рабочую силу.

При этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль утверждает, что никто украинцам выезжать на заработки не запрещает, однако теперь есть возможность требовать у нанимателей обеспечивать достойные условия труда заробитчан.

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