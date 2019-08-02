Таможенники в Германии изъяли 4,5 тонны кокаина на миллиард евро

Около 4,5 тонны кокаина изъято в порту германского Гамбурга. Как сообщило в пятницу таможенное управление, оценочная стоимость наркотиков на черном рынке – один миллиард евро.
Сотрудники таможни обнаружили контрабандный товар в контейнере, который был доставлен из столицы Уругвая Монтевидео и предназначался для заказчика в Антверпене. Согласно сопровождающим документам, внутри был груз бобов сои. В действительности там находились 211 спортивных сумок, по которым был расфасован кокаин.
В пресс-релизе говорится, что это крупнейший груз кокаина из тех, что когда-либо был изъят немецкими пограничниками.
Ранее сообщалось, что в одном из супермаркетов бразильского Сан Паулу вместо стирального порошка люди купили кокаиновую пасту. Недовольные качеством стирки, покупатели обратились в полицию.
Копы вышли с рейдом на проверку. И убедились: действительно, в коробках из-под стирального средства оказалось сырье для изготовления кокаина. Изъятого в магазине хватило бы на изготовление двух центнеров дорогого наркотика. Владельца порошка задержали. Следователи считают, что супермаркет для хозяина был лишь прикрытием. А кокаин попал в продажу случайно.
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