Сотрудники таможни обнаружили контрабандный товар в контейнере, который был доставлен из столицы Уругвая

/ Фото: Getty Images

Таможенники в Германии изъяли 4,5 тонны кокаина на миллиард евро https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B8%D0%BD,%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B8%D0%BD,%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8 2019-08-02T12:50:25+03:00 Евросоюз Сотрудники таможни обнаружили контрабандный товар в контейнере, который был доставлен из столицы Уругвая

Около 4,5 тонны кокаина изъято в порту германского Гамбурга. Как сообщило в пятницу таможенное управление, оценочная стоимость наркотиков на черном рынке – один миллиард евро.

Сотрудники таможни обнаружили контрабандный товар в контейнере, который был доставлен из столицы Уругвая Монтевидео и предназначался для заказчика в Антверпене. Согласно сопровождающим документам, внутри был груз бобов сои. В действительности там находились 211 спортивных сумок, по которым был расфасован кокаин.

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В пресс-релизе говорится, что это крупнейший груз кокаина из тех, что когда-либо был изъят немецкими пограничниками.

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Ранее сообщалось, что в одном из супермаркетов бразильского Сан Паулу вместо стирального порошка люди купили кокаиновую пасту. Недовольные качеством стирки, покупатели обратились в полицию.

Копы вышли с рейдом на проверку. И убедились: действительно, в коробках из-под стирального средства оказалось сырье для изготовления кокаина. Изъятого в магазине хватило бы на изготовление двух центнеров дорогого наркотика. Владельца порошка задержали. Следователи считают, что супермаркет для хозяина был лишь прикрытием. А кокаин попал в продажу случайно.

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