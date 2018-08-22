Танцы не помогут: канцлер Австрии сделал четкое заявление по визиту Путина

Сегодня, 18:13

Курц отметил, что надеется улучшить отношения с Россией путем более интенсивного диалога

Танец на свадьбе. Фото: kremlin.ru
Танец на свадьбе. Фото: kremlin.ru

Позиция Австрии по России будет солидарна с позицией Европейского союза. Об этом заявил австрийский канцлер Себастьян Курц, комментируя визит президента РФ Владимира Путина на свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайссль, сообщает Reuters.

"Наша позиция в Европе не изменилась из-за свадьбы. Наша внешняя политика в отношении России четкая... и является обязательным решением Европейского Союза", – заявил Курц на пресс-конференции в среду.

Курц также отметил, что надеется улучшить отношения с Россией путем более интенсивного диалога. Австрия в этом полугодии председательствует в Совете ЕС.

Напомним, президент РФ Владимир Путин посетил 18 августа свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль, на которой презентовал молодоженам картину, старинную масловыжималку и тульский самовар.

На свадьбе Кнайссль станцевала с Путиным, чем вызвала волну критики в СМИ, которые обвинили ее в подрыве политики ЕС в отношении России.

Главу МИД Австрии призвали подать в отставку из-за приглашения Путина на свадьбу. Однако ведомстве подчеркнули, что приезд российского лидера считается рабочим визитом. В Еврокомиссии, в свою очередь, отказались комментировать предстоящую поездку Путина в Австрию.
Россия, Австрия, Путин, Евросоюз

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