Танцы не помогут: канцлер Австрии сделал четкое заявление по визиту Путина

Курц отметил, что надеется улучшить отношения с Россией путем более интенсивного диалога

Позиция Австрии по России будет солидарна с позицией Европейского союза. Об этом заявил австрийский канцлер Себастьян Курц, комментируя визит президента РФ Владимира Путина на свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайссль, сообщает Reuters.

"Наша позиция в Европе не изменилась из-за свадьбы. Наша внешняя политика в отношении России четкая... и является обязательным решением Европейского Союза", – заявил Курц на пресс-конференции в среду.

Курц также отметил, что надеется улучшить отношения с Россией путем более интенсивного диалога. Австрия в этом полугодии председательствует в Совете ЕС.

Напомним, президент РФ Владимир Путин посетил 18 августа свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль, на которой презентовал молодоженам картину, старинную масловыжималку и тульский самовар.

На свадьбе Кнайссль станцевала с Путиным, чем вызвала волну критики в СМИ, которые обвинили ее в подрыве политики ЕС в отношении России.

Главу МИД Австрии призвали подать в отставку из-за приглашения Путина на свадьбу. Однако ведомстве подчеркнули, что приезд российского лидера считается рабочим визитом. В Еврокомиссии, в свою очередь, отказались комментировать предстоящую поездку Путина в Австрию.